MAM Souboj spotů pod lupou: Nenechte si ujít webinář Behavio o nejlepších reklamách roku

Váš oblíbený MAM Souboj spotů, který naše redakce připravuje ve spolupráci se společností Behavio, ocenil i letos řadu skvělých reklam. A protože se blíží konec roku, je čas se za nimi ohlédnout.
Shoduje se v hodnocení kvality reklam marketingová komunita s širokou veřejností? A jaký mají testované reklamy skutečný dopad na vnímání značky?
Nejen to se dozvíte na webináři už ve středu 19. listopadu v 9:30. Webinářem vás provede Vojtěch Prokeš, šéf výzkumu v Behaviu. Více o události a možnost přihlášení najdete na tomto odkazu.
Přijďte se inspirovat nejlepšími televizními spoty roku. Nenechte si ujít unikátní reálná data o jejich efektivitě a zjistěte, jaký přístup se při tvorbě kampaně vyplácí – a jaký naopak vůbec ne.
MAM Souboj spotů 2025
A jaké reklamy si letos získaly přízeň čtenářů? Podívejte se na výsledky dosavadních kol: