MAM Souboj spotů pod lupou: Nenechte si ujít webinář Behavio o nejlepších reklamách roku

© MAM

  • Doporučujeme, Souboj spotů

Váš oblíbený MAM Souboj spotů, který naše redakce připravuje ve spolupráci se společností Behavio, ocenil i letos řadu skvělých reklam. A protože se blíží konec roku, je čas se za nimi ohlédnout.

Shoduje se v hodnocení kvality reklam marketingová komunita s širokou veřejností? A jaký mají testované reklamy skutečný dopad na vnímání značky?

Nejen to se dozvíte na webináři už ve středu 19. listopadu v 9:30. Webinářem vás provede Vojtěch Prokeš, šéf výzkumu v Behaviu. Více o události a možnost přihlášení najdete na tomto odkazu.

Přijďte se inspirovat nejlepšími televizními spoty roku. Nenechte si ujít unikátní reálná data o jejich efektivitě a zjistěte, jaký přístup se při tvorbě kampaně vyplácí – a jaký naopak vůbec ne.

MAM Souboj spotů 2025

A jaké reklamy si letos získaly přízeň čtenářů? Podívejte se na výsledky dosavadních kol:

Picture of Redakce MAM

Redakce MAM

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

