Kdo si jede prostě po svým, vyhrává MAM Souboj spotů

Budějovický Budvar míří s novou kampaní od agentury Ogilvy na generaci Z. Koncept ocenili i hlasující v srpnovém kvalifikačním kole klání o nejlepší televizní reklamu.
Budějovický Budvar vybojoval první místo přesvědčivě, a to se ziskem více než 44 procent hlasů. Kampaň chce inspirovat mladé lidi, kteří jsou zvídaví a rádi zkoušejí nové věci, aby narušili svou každodenní rutinu a sáhli po Budvaru 33, pivu, které se odlišuje stejně jako oni.
Také druhé místo zaujala značka, cílící (nejen) na mladé publikum, ovšem se zcela odlišným produktem i konceptem. Oxford Notebooks s kampaní Každá myšlenka stojí za zapsání získaly 23 procent hlasů.
Autoři obou spotů se mohou těšit na výsledky testů od společnosti Behavio, která je partnerem soutěže. Výsledky najdete ve vydání MAM 37/2025, které vyjde 15. září.
Výsledky srpnového kola
Chcete se zůčastnit Souboje spotů? Přihlášky do zářijového kvalifikačního kola můžete až do konce měsíce zasílat na e-mailovou adresu [email protected].