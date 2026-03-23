Young Lions 2026 znají vítěze. Zlato mají kreativci z Ogilvy, Follow Bubble, Story TLRS, VML i Plzeňského Prazdroje

Soutěž Young Lions 2026 odhalila nejlepší mladé talenty z oblasti reklamy, marketingu a komunikace. Porota ocenila práce ve více kategoriích, od mediální strategie až po kreativní print či PR kampaně. Přinášíme přehled hlavních výsledků.
Jména vítězů všech pěti kategorií letošního ročníku soutěže Young Lions, která je určená komunikačním profesionálům do 30 let, byla vyhlášena v pondělí 23. března na galavečeru v Radlické kulturní sportovně. Soutěžní týmy měly jako obvykle na zpracování zadání 24 hodin a své návrhy následně představily odborným porotám, vždy během pětiminutové prezentace v angličtině.
V kategorii Media se umístili:
- místo: Michal Janči & Anežka Nováková (Ogilvy)
- místo: Ivanna Yovzhiy & Michaela Tvrdíková (Zaraguza)
- místo: Arina Varenova & Tereza Košťálková (VML)
V kategorii Media byla udělena také čestná uznání (Honorary Mention) a to týmu Matyáše Frýdla a Sviatlany Listratsenky z Marketup a Vojtěcha Pustého a Venduly Chmelíčkové z Publicis Groupe.
V kategorii Digital se umístili:
- místo: Anežka Macková & Marek Schwarz (Follow Bubble)
- místo: Sára Dostálová & Adéla Půlpánová (Peppermint)
- místo: Hayley Gallaher & Alyssa Johnson (VML)
V kategorii PR se umístili:
- místo: Mária Lujza Fajtová & Marek Hvolka (Story TLRS)
V kategorii PR byla udělena také čestná uznání (Honorary Mention) a to týmu Viktorie Kardové a Terezy Sládečkové z Ogilvy a Kristýny Michálkové a Jakuba Vaníčka z AMI Communications.
V kategorii Print se umístili:
- místo: Olga Ricart & Öykü Aydin (VML Czechia)
- místo: Aneta Lišková & Filip Morys (Zaraguza)
- místo: Lukáš Chudáček & Jáchym Šebela (Zaraguza)
V kategorii Print bylo uděleno také čestné uznání (Honorary Mention) a to týmu Václava Prunera a Jana Valeše z WMC/GREY.
V kategorii Marketers se umístili:
- místo: Tereza Koubková & Laura Tamášiová (Plzeňský Prazdroj)
V kategorii Marketers bylo uděleno také čestné uznání (Honorary Mention) a to týmu Viktórie Felixové a Víta Hrubeše z Plzeňského Prazdroje.