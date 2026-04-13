Šéf marketingu značky Sencor zakládá agenturu

Na český trh vstupuje nová marketingová agentura jménem Mineli. Za jejím vznikem stojí Ondřej Hubatka, který dosud zastával pozici Head of Marketing v globální centrále značky Sencor. Po spoluvedení agentury Insighters a jejím prodeji přešel nejdříve do role šéfa marketingu Scott.Weber Workspace a následně značky Sencor. Agentura Mineli staví na propojení budování značky a výkonu.
Ondřej Hubatka působil devět let v agentuře Insighters, z toho posledních pět let jako managing partner. Následně vedl marketingové oddělení společnosti Scott.Weber Workspace, kde se věnoval rozvoji značky, PR a digitální komunikaci. Později nastoupil do role Head of Marketing značky Sencor s přesahem do různých evropských regionů. V Sencoru nadále zůstává v roli externího konzultanta.
Most mezi agenturním a korporátním světem
Kombinace bohaté agenturní zkušenosti a korporátního řízení marketingu velké mezinárodní značky se promítá i do přístupu Mineli. Agentura na tomto propojení staví a chce jej využít k tomu, aby klientům nabídla schopnost přirozeně překlenout svět agentur a velkých firem. Rozumí tak potřebám značek, interních marketingových týmů i způsobu práce agentur. Tyto dva pohledy dokáže promítat do strategického řízení značky, komunikace i výkonnostního marketingu.
„Za roky v agentuře i na straně klienta jsem si potvrdil, že nejlepší marketing vzniká ve chvíli, kdy se propojí značka, výkon a byznysový pohled. Mineli zakládám jako agenturu, která nebude nabízet jednotlivé disciplíny izolovaně, ale bude klientům pomáhat skládat marketing do funkčního a srozumitelného celku,“ říká Ondřej Hubatka, zakladatel agentury Mineli.
Odměna až z výsledné přidané hodnoty
Jednoduchost je jedním z principů Mineli a promítá se i do způsobu spolupráce s klienty. Agentura vychází z toho, že pevný měsíční paušál dnes nemusí vždy reflektovat skutečnou potřebu klienta. V řadě případů proto místo něj volí podílovou odměnu navázanou na dosažený výsledek a reálný přínos pro klienta.
„Jednoduchost pro mě v marketingu není zkratka, ale know-how. Stojí na zkušenosti, hlubokém porozumění jednotlivým disciplínám a schopnosti soustředit se na podstatné. Čím jednodušší komunikace je, tím bývá účinnější. Dosáhnout takové srozumitelnosti je ale často to nejtěžší,“ dodává Hubatka.
Mineli vstupuje na trh s menším interním týmem a skupinou externích specialistů. Její současné působení se soustředí na nastavování strategií pro budování značek, PR komunikaci a výkonnostní digitální marketing.