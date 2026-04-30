ADC Czech Awards ovládla kampaň KitKat Phone Break

Grand Prix 33. ročníku ADC Czech Creative Awards získala kampaň KitKat Phone Break, kterou pro značku KitKat připravila agentura VML Prague. Ta se zároveň stala agenturou večera. Ocenění Klient roku si odnesla Česká filharmonie a Zlatý Ohníček získal Roman Biath ze Zaraguzy. Porota letos rozdělila celkem 76 cen.

Vítězná práce KitKat Phone Break vycházela z jednoduchého vizuálního nápadu: zachycovala situace, v nichž lidé běžně sahají po mobilu, jen místo telefonu drželi v ruce tyčinku KitKat. Kampaň pracovala s rozpoznatelností značky natolik sebevědomě, že se obešla bez loga i sloganu. Vedle Grand Prix získala také zlato v kategorii Outdoor.

Nejúspěšnější kampaní podle počtu ocenění se stala práce Dokázali bychom se i my postavit zlu? pro Paměť národa, kterou připravila agentura OAK Prague ve spolupráci s Bistro films. Odnesla si pět cen: zlato za režii, kameru a sound design, stříbro v kategorii Film: Long format a další stříbro za casting. Kampaň vznikla k 80. výročí konce druhé světové války a připomínala historickou zkušenost v době, kdy téma války znovu získává naléhavost.

Pětkrát bodovala také Česká filharmonie s kampaní Naši Japonci nám rozumějí od agentury Narata a Digitální agentury Taste. Spot propagující reportáž z 28. turné České filharmonie po Japonsku byl natočen v japonštině, bez orchestru i dirigenta a s překvapivě sebeironickým tónem. Přestože mířil hlavně na české publikum, výrazně rezonoval i na japonských sociálních sítích. Kampaň získala zlato v kategorii Film: Medium format a čtyři stříbra.

Čtyři ocenění si připsala kampaň Jídlo, jaké svět neviděl pro Českou federaci potravinových bank od Dentsu Creative a Kabelovna Studios. Upozorňovala na problém lidí, kteří si nemohou dovolit ani základní potraviny, a na limity pomoci poskytované prostřednictvím Potravinové sbírky. Civilní a autentický dojem spotu podpořilo natáčení na 16mm film. Porota kampani udělila dvě stříbra a dva bronzy ve filmových řemeslných kategoriích.

Tři ceny získala kampaň I málo má moc, kterou pro organizaci Spoluživot vytvořila agentura DDB.about95. Vizuální koncept postavila na fotografiích pořízených samotnými dětmi z dětských domovů na jednorázové fotoaparáty. Kampaň získala zlato za fotografii a dva bronzy v kategoriích Advertising For Good a Sound.

Kompletní výsledky si můžete prohlédnout níže v tabulce:

MAM Téma čísla

Hejt není názor
Online a social
Hejt jako nákladová položka digitální ekonomiky. Vyplácí se nenávist?
silnice_zdroj- @ZZS_SCK
Zadavatelé a značky
Komunikace záchranných složek: Ticho je nejhorší scénář
Klára Blažková Alza
Komunita a lidé
CMO Alzy: Kdybychom se řídili jen daty, nikam bychom se neposunuli

MAM Exkluzivně v časopise

Poljakov Nikita_foto Szkanderová-2
Komunita a lidé
Poljakov: Ukončit denní tisk bylo dobré rozhodnutí
Recycling Products Concept. Organic Cotton Recycled Cloth. Zero Waste Materials. Environment Care, Reuse, Renewable for Sustainable Lifestyle
Analýzy a data
Udržitelnost mě nezajímá. Ale chci ji 
Jitka Pánek Jurková
Komunita a lidé
Jitka Pánek Jurková: Česko musí mluvit nahlas
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Ondřej Hubatka Mineli
Komunita a lidé
Šéf marketingu značky Sencor zakládá agenturu
CS Wolt Plzeň_hlavní obrázek
Kreativita a kampaně
Z jídla k nákupům: Wolt v Plzni posunul vnímání značky
Souboj spotů březen
Akce a soutěže
Březnový MAM Souboj spotů se hlásí s kláním tří premiérových reklam. Vyberte nejlepší
ČSOB
Kreativita a kampaně
ČSOB představuje nový komunikační koncept značky. Zaměří se na podporu v životních změnách
Ondřej Hubatka Mineli
Komunita a lidé
Šéf marketingu značky Sencor zakládá agenturu
CS Wolt Plzeň_hlavní obrázek
Kreativita a kampaně
Z jídla k nákupům: Wolt v Plzni posunul vnímání značky
Souboj spotů březen
Akce a soutěže
Březnový MAM Souboj spotů se hlásí s kláním tří premiérových reklam. Vyberte nejlepší
ČSOB
Kreativita a kampaně
ČSOB představuje nový komunikační koncept značky. Zaměří se na podporu v životních změnách
