Ondřej Obluk odchází po 28 letech z Ogilvy. Jde o důsledek organizačních změn ve WPP

Pozici CEO Ogilvy opouští Ondřej Obluk, svůj odchod v pátek 22. května oznámil na Linkedinu. Řízení agentury se má ujmout Iva Welker, dosavadní CEO VML.
„Na konci května končí po 28 letech moje působení v Ogilvy. Byla to dlouhá, zajímavá, zábavná, prostě skvělá zkušenost! Děkuji mému nejlepšímu týmu na světě Ogilvy Czech, mé inspirativní šéfové Patou Nuytemans a všem báječným klientům za spolupráci! A českému Ogilvy přeji spoustu úspěchů i do budoucna,“ sdílel Obluk na profesní síti Linkedin.
Jak již v únoru informovaly Financial Times, skupina WPP upravuje globální model fungování svých kreativních agentur. V rámci změn vzniká platforma WPP Creative, která má na jednotlivých trzích lépe propojit agenturní značky, jejich expertízu i technologické zázemí skupiny. Podle Financial Times jde o reakci na propad hodnoty akcií, společnost na konci loňského roku poprvé za téměř 30 let vypadla z indexu FTSE 100.
Změny se mají projevit globálně. V Česku bude pod WPP Creative spadat Ogilvy a VML. Obě agentury přitom zůstávají samostatnými značkami, nadále si ponechávají vlastní týmy, klientská portfolia i specializace. Nová struktura tedy neznamená jejich sloučení ani vznik další agentury, ale úpravu způsobu řízení a spolupráce v rámci skupiny.
Vedením WPP Creative v České republice má být pověřena Iva Welker, dosavadní CEO VML. V nové roli bude zastřešovat fungování obou kreativních agentur na českém trhu.
V rámci globální transformace má WPP nově stavět svou organizaci na čtyřech hlavních oblastech, zastřešených novými platformami. Vedle WPP Creative, zaměřené na kreativní agentury a strategickou komunikaci, půjde o WPP Media pro mediální služby, data a plánování, WPP Production pro produkci a tvorbu obsahu a WPP Enterprise Solutions, pod níž spadají technologická řešení, CRM, customer experience, commerce a datové platformy.
Cílem nové struktury má podle CEO WPP Cindy Rose být zjednodušit klientům přístup k širšímu portfoliu služeb a umožnit flexibilnější využívání know-how napříč skupinou. Agentury v rámci skupiny mají zároveň více těžit ze společných technologií, datových řešení a nástrojů založených na umělé inteligenci, které WPP globálně rozvíjí.