Zážitky jsou ingrediencí životního bohatství, připomíná Slevomat v nové kampani

Slevomat Group spouští novou brandovou kampaň a dlouhodobý komunikační koncept „To musíte zažít“, který vznikl ve spolupráci s agenturou MARK BBDO. Nová komunikace staví na jednoduché myšlence — v životě má smysl hromadit hlavně zážitky, protože právě ty člověku zůstávají. Kampaň poběží v Česku i na Slovensku.
„To musíte zažít“ vstupuje do televize, rádií a online prostoru ve třiceti vteřinových, dvaceti vteřinových a kratších brandových formátech. K vidění bude také na venkovních plochách. Postupně ji doplní i taktické kampaně zaměřené na konkrétní nabídky a sezónní témata.
„Nový dlouhodobý koncept má za cíl v následujících letech změnit vnímání značky z čistě slevového portálu, kterým byl Slevomat a Zľavomat dříve, na poskytovatele garantovaných zážitků a dovolených. Dnes máme v nabídce i prémiové pětihvězdičkové hotely a to stále část potenciálních zákazníků neví,” říká Marek Řípa, Head of Brand ve Slevomat Group.
Nový koncept navazuje na dlouhodobé směřování značky, která chce být pro lidi inspirací k tomu, aby svůj čas a peníze investovali především do momentů, na které budou vzpomínat. Kampaň proto pracuje s emocemi, ale také s aspirativní vizualitou, která přímo láká zákazníky objevovat nové zážitky.
„Dnes už ľudia nehľadajú len výhodnú ponuku, ale najmä momenty, na ktoré sa tešia a ktoré si chcú naozaj užiť. Chceli sme preto, aby aj naša komunikácia pôsobila rovnako ako samotný zážitok zo Slevomatu a Zľavomatu – emotívnejšie, autentickejšie a s dôrazom na atmosféru aj detail. Veríme totiž, že práve spomienky, spoločné chvíle a zážitky sú to, čo v ľuďoch zostáva najdlhšie,“ říká Naďa Nekorancová, Brand Manager ve Slevomat Group.
Ve spotech se, kromě herců, objevují i reální zaměstnanci Slevomatu, včetně CEO společnosti Tomáše Bravermana s celou rodinou. Tvůrci tím chtěli komunikaci dodat větší autenticitu a ukázat značku skrze lidi, kteří za ní skutečně stojí.
Kreativní koncept připravila agentura MARK BBDO. Režie spotů se ujal Luboš Rezler, produkci zajistila společnost Punk Film a kameramanem byl Radim Střelka. Natáčení probíhalo jak na reálných lokacích, tak v ateliérech.
„Vybavíte si něco, co vážně toužíte zažít? Něco, co možná už delší dobu odkládáte? O tom je náš koncept. O tom, že každý máme svůj zážitkový wishlist. Někdo chce letět balónem, někdo procestovat Evropu, jiný se zase jen tak poflakovat na pláži. Proto jsme se snažili zachytit co nejširší spektrum zážitků, které Slevomat nabízí, a vytvořit reklamu, která působí lidsky, civilně a uvěřitelně, ale s lehkým dotekem prémiovosti. Spoty propojují emocionální storytelling s důležitými produktovými a taktickými prvky, které jsou pro kategorii zásadní,“ popisuje Martin Mareš, Creative Director, MARK BBDO
Nová agenturní spolupráce se propsala do celé komunikace značky — od strategie přes vizuální identitu až po webdesign.
Vizitka kampaně
- Značka: Slevomat
- Head of Brand: Marek Řípa
- Brand Manager: Naďa Nekorancová
- Brand Creative Lead: Adéla Bártová
- Agentura: MARK BBDO
- Creative Director: Martin Mareš
- Copywriters/Ideamakers: Hana Kašáková, Lucie Bax Trefilová
- Senior Art Director: Ondřej Zvoníček
- Art Director: Sarah Grimová
- Account Director: Šárka Zítová
- Account Manager: Jakub Jelínek, Nikola Novosádová
- Motion Designer: Lukáš Kubec
- Produkce: Punk films
- Producent: Jiří Beránek
- Režie: Luboš Rezler
- DOP: Radim Střelka
- MUA: Sára Pajmová
- Wardrobe: Dušan Bebčák
- Photographer: Marek Hart
- Pic Postprodukce: Magic Lab
- Sound Post studio: Kabelovna studios
- Production designer: Nina Zardalishvili
- Props & Construction: ResetArt
- Production manager: Jakub Tlapák
- AD: Jakub Eliášek
- Gaffer: Tomáš Volter
- Key Grip: Michal Ráliš
- Locations: Onspot pictures
- Casting: Gabriela Dorantová