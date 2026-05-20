Content tým v Publicis Groupe za poslední 2 roky čtyřnásobně posílil

Contentový tým, který v Publicis Groupe od července 2024 vede Klára Chalupecká a měl v té době 3 členy, se rozrostl na aktuálních 12 členů. Postupně se také stal integrální součástí marketingových expertíz v rámci skupiny Publicis Groupe. Aktuálně kromě Content marketingu dodává content creation produkci a komunikační aktivace napříč kanály.
Content marketing se v posledních letech proměnil z okrajové disciplíny v zásadní součást marketingového mixu značek, které postupně začaly posilovat svou přítomnost na sociálních sítích. “Za poslední zhruba dva roky vidíme významnou změnu v tom, jak značky přistupují ke Content marketingu a sociálním sítím. Dřív byl content často vnímaný jen jako “továrny na hezké obrázky a videa”, ale my v Publicis Groupe k tomu přistupujeme jinak. Náš content pomáhá značkám dostávat se k novým cílovým skupinám,” říká Klára Chalupecká, Head of Content v Publicis Groupe.
Důležitou roli hrají i v rámci Content marketingu data, kromě standardních metrik se mění také metriky, jež se postupně s rozvojem platforem také vyvíjejí. “Náš obor se výrazně profesionalizuje, a to klade důraz na využívání dat a reálné výsledky,” doplnila Klára Chalupecká, Head of Content v Publicis Groupe. Klientské portfolio týmu obsahuje značky z různých odvětví jako FMCG, telekomunikace, beauty, finance a technologie.
Členy týmu jsou:
- Klára Chalupecká, Head of Content, která přišla Publicis Groupe v červnu 2023 jako Content Strategist, vede tým Content marketingu od července 2024. Dříve působila jako Social Media Manager a Project Lead v McCANN Prague. Pravidelně chodí přednášet na VŠE FPH do předmětu Sociální média a PR a vyučovala několik semestrů předmětu Trendy v marketingu a Digitální marketing na University College Prague.
- Anna Vaňková se k týmu přidala v říjnu 2024 jako Content Strategist, nyní působí v roli Content Team Leader. Společně s Klárou Chalupeckou stojí za VÖRDA: Nejslavnější nůž v Česku pro IKEA, který získal stříbrné ocenění na nedávných ADC Czech Creative Awards.
- Karolína Patíková působí v Content týmu od března 2023 jako Content Creator & Manager. Podílí na obsahových kampaní pro klienty z oblastí Entertainment, FMCG a finance.
- V říjnu 2024 se do týmu přidala Terézia Buková jako Content Creator & Manager. Dříve působila na Slovensku v Refresher a DNA ERA, zkušenosti sbírala také v Českém centru v Bruselu.
- V září 2025 se připojil také Tomáš Ulrich jako Content Creator & Manager. Před příchodem do Publicisu působil jako Social Media Specialist v Blueglue a Hodinářství Bechyně.
- Sára Švábová přišla do týmu září 2024 a působí jako Content Specialist. Zkušenosti má z Automobilist či advokátní kanceláře INVICTA. Věnuje se také komunikaci na Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů Praha.
- Michal Váhala působí v týmu od června 2024 jako Content Manager. Zkušenosti s digitálním marketingem a byznysovými pozicemi nasbíral v LASVIT, C2H Equity a KTZ.
- Karel Kavalec se v týmu od října 2025 specializuje na proaktivní Community management a Client Service.
- V lednu 2026 se k týmu připojila Veronika Jiráková jako Content Specialist. Zkušenosti s marketingem získala například v Rohlík.cz či McCANN.
- Adéla Matějovská je Content Specialist týmu od září 2025, podílí se na content creation pro FMCG a beauty brandy.
- Richard Burgár nastoupil do Publicis Groupe v květnu 2026 jako Content Manager. Dříve se věnoval stylingu a produkci, působil také v DDB Prague, Addict Agency, a DIW Print.
- Jan Boublík se připojil k týmu v květnu 2026 jako Content Manager. Zkušenosti má z Vogue, Marie Claire, Televize Nova, MAUDhomme.