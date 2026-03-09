Zadavatelé a značky
Synergie agentur v Troji. Boomerang a Digihive oznamují spolupráci

Boomerang Communication a Digihive začaly v zájmu svých klientů sdílet know-how i experty. Komunikační a digitální agentura se vzájemně posílí a nabídnou integrované služby.

Obě společnosti sídlí ve stejné vile v pražské Troji, majetkově propojené ale nejsou. „Ze vzájemných setkávání v jednom prostoru vzniklo přátelství. Z něj pak myšlenka upgradovat naše služby na další úroveň,“ říká spolumajitel a CEO Boomerangu Marek Slezák. „Naše zkušenosti můžou výrazně pomoci klientům Digihive. Know-how digitální agentury zase posílí úspěch obsahových, ATL a PR kampaní Boomerangu,“ dodává.

Digihive zajišťuje kompletní digitální marketing, webový vývoj a business consulting pro firmy jako Bosonožka, Meatfly nebo The Miners a Boomerang pracuje například pro Radegast, Zonky, Dove, Kooperativu, Aero Vodochody a řadu dalších velkých značek. „Už dnes máme dost společných projektů,“ vysvětluje nové propojení jeden ze spoluzakladatelů Digihive Michal Voskár, který agenturu založil po odchodu ze společnosti Google. „Patří mezi ně Alma Career, Drivalia, Seyfor, Betonpres či PwC, kde už nyní můžeme říct, že společná práce přináší klientům lepší expertízu, odbornější konzultaci i efektivnější řešení,“ dodává.

 „Spolupráce agentur je pro klienty mnohem výhodnější, než když si jdou po krku. Baví nás práce Boomerangu a těším se, že ji budeme moci obohatit o úspěšné digitální kampaně. A naši zákazníci se zase můžou těšit na kvalitní strategické myšlení a silnou kreativu, kterou je Boomerang známý,“ doplňuje Voskárův společník Vojtěch Šimek.  

Digihive a Marek Slezák
Agenturra Boomerang na společné fotce

Digihive je digitální agentura, která propojuje digitální marketing s ekonomikou firmy. „Rozumíme datům, financím i návratnosti, takže marketing stavíme v kontextu celé firmy na tom, co podnikání skutečně posouvá,“ říká Voskár. „Nejsme jen externí marketingový experti a vývojáři, pro vedení firem jsme primárně byznysový partner a přebíráme odpovědnost za výsledky naší práce,“ doplňuje Šimek.

Digihive je na trhu od roku 2017 a má za sebou zkušenosti napříč celým trhem od středních českých rodinných firem jako je Emco, Jablotron, Marila nebo Amylon přes, přes velké korporátní klienty jako Seyfor, L’Oréal, GreenSwan Pharmaceuticals nebo skupinu Direct po veřejnou správu i startupy.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

