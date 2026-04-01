ČSOB představuje nový komunikační koncept značky. Zaměří se na podporu v životních změnách

Změna je život. A právě na změnách v životě nově staví komunikace ČSOB. Skupina vystupuje jako partner, který pomáhá lidem i firmám zvládat různé životní situace a využívat změny ve svůj prospěch. Značka přitom akcentuje inovace a profesionalitu a zároveň navazuje na tradici nejsilnější bankovní a pojišťovací skupiny na českém trhu. Nový komunikační koncept vznikl ve spolupráci s agenturou VCCP a v dubnu se poprvé představí v kampani napříč kanály.

Změny mají v životě mnoho podob – od prvního bydlení, přes založení rodiny až po podnikání nebo nečekané situace, které přicházejí bez varování. Právě v těchto momentech chce ČSOB vystupovat jako partner, který pomáhá se v nich orientovat a zvládat je snadněji.

„Svět kolem nás se rychle mění – a mění se i ČSOB. Neustále inovujeme naše produkty a služby a snažíme se přinášet pozitivní změnu i mimo oblast financí, například prostřednictvím vzdělávání nebo podpory komunit. Ale především změny každý den prožívají naši klienti. A právě díky síle celé skupiny, šíři našeho portfolia a expertíze jsme v jedinečné pozici být partnerem, který lidem i firmám pomáhá změnami procházet, a zvládat je snadněji,“ říká Jiří Jón, výkonný ředitel Skupinové komunikace a marketingu v ČSOB.

Nový komunikační koncept vznikl ve spolupráci s agenturou VCCP, která uspěla ve výběrovém řízení v loňském roce. „S komoditizací bankovního sektoru nestačí být jen poskytovatelem služeb. Pro značky se otevírá prostor stát se skutečným partnerem v životě klientů. Hledali jsme proto koncept, ve kterém má ČSOB aktivní roli, protože opravdu může být hybnou silou mnoha životních etap,“ říká Ondřej Fiala, Business Director VCCP.

Změna vizuálního symbolu

Hlavním vizuálním symbolem značky se stane modrý Good Point, který je už přes 25 let výrazným prvkem loga skupiny ČSOB. V nové komunikaci získává 3D podobu, výraznější roli a stává se sjednocujícím prvkem napříč celou skupinou. Zároveň symbolizuje aktivní roli ČSOB v životě klientů – jako partnera, který jim pomáhá zvládat změny v různých životních situacích.

„Good Point symbolicky vyjadřuje roli, kterou ČSOB v životech lidí hraje – podporuje je v momentech, kdy chtějí něco změnit, provází je důležitými rozhodnutími nebo je chrání ve chvílích, kdy se věci nevyvíjejí podle plánu. Díky své flexibilitě má velký potenciál využití napříč naší skupinou i segmenty,“ vysvětluje Jón. 

ČSOB bude nadále používat hlavní slogan „Jdeme vám naproti“, který vystihuje dlouhodobý přístup skupiny ke klientům. Předešlý vizuální maskot chameleon bude postupně nahrazen novým vizuálním symbolem Pointu.

Minutový spot, netradiční formáty i společenský průzkum

Komunikační kampaň pokryje všechny tradiční formáty, od televize a sociálních sítí přes online, rádio, OOH až po PR aktivity. První dva týdny v dubnu bude v televizi k vidění minutový spot, který následně vystřídá kratší verze. Od května navážou spoty věnované klíčovým produktům skupiny ČSOB, kam patří běžné účty, investice, firemní bankovnictví nebo pojištění.

Kampaň se objeví také na Spotify, billboardech a plakátech a v tištěných médiích. „Kromě toho chceme využít i několik nových a inovativních formátů či kontextuální reklamy,“ doplňuje Jón. Natáčení spotů probíhalo v režii dua Wolfberg pod hlavičkou Armada films, kampaňové vizuály nafotil Pavel Hejný.

PR a komunikační aktivity, které budou novou kampaň ČSOB doprovázet, staví na unikátním rozsáhlém průzkumu. Ten bude nabízet odpovědi na otázky, jak Češi napříč regiony i generacemi vnímají změny ve svém životě, co od nich očekávají, čeho se obávají i co jim změny přinášejí. Sonda do vnímaní společnosti se stane jedním z pilířů budoucí komunikace.

Tisková zpráva

MAM Téma čísla

a blue background with lines and networks illustration
Online a social
Profesní síť, nebo sociální rituál? LinkedIn v roce 2026
6G sítě iStock
Online a social
Evoluce nebo revoluce? Co přinesou 6G sítě
Matěj Hušek1
Komunita a lidé
Hušek: Z Lidé.cz chceme vybudovat evropskou sociální síť

MAM Exkluzivně v časopise

Jahňáková Lego
Komunita a lidé
Od kampaní po vlastní obsah. Jak se proměňuje komunikace Lego Group
tau6640-2
Zadavatelé a značky
Fotbal budí vášně. Jak se „bafuňářům“ daří komunikovat?
Omniconnect
Akce a soutěže
Marketing nemá problém s daty, ale s tím, co z nich vyvodit
Ipsos

Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
Untitled design (4)
Akce a soutěže
Young Lions 2026 znají vítěze. Zlato mají kreativci z Ogilvy, Follow Bubble, Story TLRS, VML i Plzeňského Prazdroje
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
3_Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí originální novinku Nulku
Kreativita a kampaně
Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí novinku Nulku
Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
Untitled design (4)
Akce a soutěže
Young Lions 2026 znají vítěze. Zlato mají kreativci z Ogilvy, Follow Bubble, Story TLRS, VML i Plzeňského Prazdroje
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
3_Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí originální novinku Nulku
Kreativita a kampaně
Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí novinku Nulku
