Penny se ňader nevzdává, po kontroverzních silikonech přichází se sonografickým vyšetřením

Společnost Penny zprostředkuje bezplatné sonografické vyšetření prsou, které je důležitým preventivním opatřením v rámci boje s nádorovými onemocněními. Nabídka je součástí kampaně „Akce, jak si račte přát“, která (lehce) kontroverzním způsobem vyzdvihuje dlouhodobě výhodné ceny řetězce.

Zákazníci v kampani soutěžili o atraktivní výhry, jako je splátka hypotéky nebo odvoz na nákup limuzínou. Největší pozornost měla ale od počátku nabídka silikonových prsou. A ženská prsa hrají prim i nyní – dalším krokem kampaně je totiž osvěta týkající se jejich preventivního vyšetření.

„Od začátku jsme věděli, že nabídka silikonových prsou bude mít velký ohlas a jsme rádi, že se tyto naše předpoklady naplnily. Máme na naši originální kampaň mnoho ohlasů, vyvolala vášnivé diskuse. A to je přesně to, co jsme chtěli. V druhé fázi projektu jsme všem ženám nabídli sonografické vyšetření zdarma na klinice Centrum zdraví Smíchov,“ uvedl Vít Vojtěch, ředitel strategického marketingu Penny.

„Zájem veřejnosti předčil naše očekávání. Během několika hodin se podařilo naplnit kapacity kliniky na osm měsíců dopředu. V současné době vyjednáváme s další sítí klinik, kde by mohlo být toto vyšetření poskytnuto, snažíme se přitom myslet i na obyvatele, kteří žijí mimo hlavní město,“ doplňuje Vojtěch.

© Penny

Do dobročinné části kampaně se zapojil i lékař a záchranář Marek Dvořák, se kterým Penny dlouhodobě spolupracuje. Společně již v loňském roce nabídli veřejnosti kurzy první pomoci zdarma a nyní jejich spolupráce pokračuje. Výzvu k veřejnosti ohledně preventivního vyšetření prsou vyslalo Penny právě skrze Instagramový profil Marka Dvořáka.

„Rakovina prsu je bohužel velmi rozšířená a každoročně si vybírá mnoho obětí. Podle statistik je nádorové onemocnění v Česku ročně diagnostikováno více než 7500 ženám a na jeho následky zemře přes 1700 pacientek. A netýká se to jen starších žen, ale i těch mladších, uchráněny nejsou ani dívky. To, že se o tomto tématu tolik mluví v souvislosti s kampaní Penny, je to, co jsme chtěli. Nabídka preventivního sonografického vyšetření přichází právě ve chvíli, kdy jsou ženská ňadra tématem mnoha diskusí, a to je skvělé,“ říká Marek Dvořák.