SXSW 2025: revoluce umělé inteligence – z komodity ke konkurenční výhodě  

Pátý den konference South by Southwest přinesl jasné poselství: vstupujeme do Věku inteligence, který vyžaduje zcela nový přístup k přijetí AI transformace, zapojení zákazníků a úspěchu v digitální éře.

„Tři tisíce let trvala agrární éra, tři sta let průmyslová éra s mechanickými svaly, třicet let informační éra s strojovou pamětí – a nyní jsme teprve tři roky ve věku inteligence se strojovým myšlením,“ uvedl hlavní futurista společnosti Deloitte Mike Bechtel. Tento zrychlený vývoj způsobuje mnoha firmám šok, protože stále fungují podle starých vzorců myšlení.

Podobný pohled nabídl i Ian Beacraft, hlavní futurista společnosti Signal and Cipher: „Technologie zítřka naráží na mentální modely včerejška. Ještě nemáme kontext ani slovník pro nové technologie, stejně jako jsme si kdysi zvykali na nové formy médií.“

Od velkých dat k malým datům: nová konkurenční výhoda

Významným tématem konference je změna paradigmatu v práci s daty. Po 25 let byla nejcennějším firemním aktivem velká data. Dnes se však, jak se shodují odborníci na SXSW, stala pouhou komoditou. Velké jazykové modely (LLM) byly natrénovány na 99 procentech dat dostupných na internetu, což znamená, že většina lidského poznání je již zakódována.

„Pokud budete AI používat pouze tak, jak je, stanete se průměrnými,“ varoval Beacraft. „Pravá konkurenční výhoda nyní spočívá v unikátních datech – v méně než 1 procentu firemních a osobních informací, které nejsou součástí veřejných AI modelů.“

Od optimalizace k transformaci

Firmy dosud využívaly AI primárně ke zlepšování efektivity. Odborníci na SXSW však zdůraznili, že budoucnost spočívá v hlubší transformaci.

Mike Bechtel představil metaforu „vodní hladiny“, která rozděluje firemní činnosti na dvě úrovně: Nad hladinou se odehrává ziskový růst díky inovacím a odlišeným produktům, zatímco pod hladinou se skrývají rutinní procesy – administrativa, provoz, infrastruktura. „Čím více času strávíte pod hladinou, tím méně ho máte na skutečnou magii,“ vysvětlil Bechtel. AI sice dokáže výrazně zefektivnit procesy ve spodní vrstvě, ale opravdovou konkurenční výhodu přináší tím, že uvolňuje prostor pro kreativitu a inovace.

Revoluce dovedností: adaptabilita versus specializace

Jedním z největších organizačních výzev je přehodnocení dovedností a rozvoje talentů. „Hodnota samotného vědění rychle klesá,“ upozornil Bechtel. „Dnes nezáleží tolik na tom, co víte, ale jak myslíte.“

Beacraft popsal současnost jako „éra plynulých dovedností“, kde životnost technických znalostí klesla na pouhého 2,5 roku a dál se zkracuje. Někteří odborníci dokonce očekávají, že za deset let se cyklus obnovy dovedností smrskne na šest měsíců, zatímco délka pracovního života se kvůli rostoucí naději dožití prodlužuje.

Řešením je posun od specializace ke kombinování různých disciplín. „Specializace vám pomůže dosáhnout úrovně nejlepších praktik. Ale skutečné inovace přináší propojení znalostí napříč obory,“ vysvětlil Bechtel. Firmy by měly hledat lidi, kteří dokážou spojovat různé oblasti, místo aby se soustředily jen na úzké experty. „Rozpočty na vzdělávání budou muset dohnat nebo dokonce překonat výdaje na technologie,“ předpověděl Beacraft.

Technologie versus člověk: zákazník se stále chová iracionálně

Přes veškerý technologický pokrok platí, že spotřebitelé se nerozhodují čistě racionálně. Nancy Harhut z agentury HBT Marketing upozornila na tři časté omyly v marketingu:

1. Předpoklad, že informace mění chování – Emocionální vazby jsou pro rozhodování klíčové, a to i v B2B segmentu. Harhut ukázala, jak efektivní je využití implicitního egoismu, tedy přirozené náklonnosti k věcem, které nám připomínají nás samotné.

2. Předpoklad, že lidé rozumí cenám a hodnotě – Faktory jako zaměření na okamžitou odměnu, rozdílné vnímání peněz podle jejich zdroje (například bonus versus pravidelný plat) nebo způsob prezentace ceny výrazně ovlivňují nákupní rozhodnutí.

3. Předpoklad, že nákup vychází z potřeby – Úspěšný marketing využívá psychologické principy jako reciprocitu (povinnost oplatit laskavost), vzácnost (touhu po omezeném zboží), ukotvení (využití referenčních bodů při rozhodování) a impulzivní rozhodování pod vlivem emocí.

Rovnováha mezi transformací a lidskostí

Věk inteligence uspěje jen tam, kde se podaří propojit technologie s hlubokým porozuměním lidské psychiky. Vítězné firmy budou ty, které:

– Využijí AI k automatizaci rutinních úkolů, ale nechají lidi soustředit se na kreativitu a strategii.

– Namísto obecných modelů sázely na vlastní, specializované AI systémy pracující s unikátními daty.

– Pochopí, že i v době AI zůstává rozhodování zákazníků emotivní, nepředvídatelné a hluboce lidské.

Hlavní poselství SXSW 2025 je jasné: budoucnost nepatří těm, kdo AI pouze nasadí, ale těm, kdo ji dokážou využít k novému pohledu na svět.