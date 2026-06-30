Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Mindsquared kupuje komunikační agenturu Commlab

Mediální agentura Mindsquared, jejímž vlastníkem je investiční skupina KKCG Karla Komárka, akcionářsky ze 100 procent vstoupila do komunikační agentury Communication Lab (Commlab). Mindsquared tím rozšiřuje služby pro své klienty i v oblasti public relations, sociálních médií či realizace mediálních eventů.

Agentura Mindsquared vedená Petrou Pipkovou je jednou z největších mediálních a komunikačních agentur v Česku. Celkem má více než 65 zaměstnanců a přes 80 klientů. „Rozšíření naší skupiny o významnou PR agenturu bylo přirozeným krokem, který odrážel rostoucí poptávku po fullservisovém mediálním řešení. PR vnímáme jako klíčovou oblast, která zapadá do našich konzultačních služeb a posílí náš strategický přístup směrem ke stávajícím a především novým klientům,” popisuje Petra Pipková, CEO Mindsquared.

Commlab založili před 11 lety Michaela Studená, Jiří Ďurovič a Jan Skalník. Agentura bude dále působit pod svým jménem se stávajícím týmem, který čítá přes 20 lidí. Studená bude dále působit jako CEO, Jiří Ďurovič jako Managing Director a Jan Skalník jako COO. „Spojení s Mindsquared je pro nás strategickým vyústěním dosavadních projektových spoluprací. Integrace našim klientům umožní přístup ke komplexním službám v oblasti nákupu médií, mediálního plánování, digitálního marketingu či odbornému datovému know-how. Být součástí velké komunikační skupiny je pro nás přirozeně i výzvou, které si velmi ceníme,” shrnuje Michaela Studená, CEO Commlabu.

Vedle propojení služeb plánuje Mindsquared společně s Commlabem pracovat i na nabídce nových. Například skrze vývoj technologických a analytických nástrojů, které agentuře umožní ještě lépe reagovat na změny a trendy v komunikaci a digitálním prostředí. „AI náš segment výrazně proměňuje a urychluje. Zároveň ale platí, že o to více je pro značky nutné být srozumitelný, důvěryhodný a kreativní,“ dodává Petra Pipková. Mindsquared těmito kroky upevňuje svou pozici v rámci segmentu strategického poradenství a růstu podnikání, které ve skupině KKCG spadá pod pilíř diversified ventures.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-26
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-26
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

U017794
Média a trh
Konec newsroomů
ČT stávka
Média a trh
ČT a ČRo zalehly na matrace
Jan Faflík, CEO
Komunita a lidé
Faflík: Agentury by měly najít nové kouzlo, jinak nepřežijí

MAM Exkluzivně v časopise

PR Guru Mark Borkowksi
Komunita a lidé
Pozornost si musíte zasloužit. Publikum chce žasnout
Michal Pastier
Komunita a lidé
Čím širší rozhled, tím lepší marketér
Adéla Vašíčková - Publicis Groupe
Komunita a lidé
Influencer není formát, který zapnete na čtvrtek dopoledne
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

056_26_Digihive+marek_foto
Komunita a lidé
Synergie agentur v Troji. Boomerang a Digihive oznamují spolupráci
Bubble
Kreativita a kampaně
Bubble se po deseti letech mění na attention-led agenturu
Kiwi
Zadavatelé a značky
Kiwi.com zapojuje AI. Chce zjednodušit vyhledávání, řešení komplikací i vlastní komunikaci
Pivovary Zubr
Zadavatelé a značky
Pivovary Zubr hledají nového eventového parťáka pro rok 2027
056_26_Digihive+marek_foto
Komunita a lidé
Synergie agentur v Troji. Boomerang a Digihive oznamují spolupráci
Bubble
Kreativita a kampaně
Bubble se po deseti letech mění na attention-led agenturu
Kiwi
Zadavatelé a značky
Kiwi.com zapojuje AI. Chce zjednodušit vyhledávání, řešení komplikací i vlastní komunikaci
Pivovary Zubr
Zadavatelé a značky
Pivovary Zubr hledají nového eventového parťáka pro rok 2027
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ