Mindsquared kupuje komunikační agenturu Commlab

Mediální agentura Mindsquared, jejímž vlastníkem je investiční skupina KKCG Karla Komárka, akcionářsky ze 100 procent vstoupila do komunikační agentury Communication Lab (Commlab). Mindsquared tím rozšiřuje služby pro své klienty i v oblasti public relations, sociálních médií či realizace mediálních eventů.
Agentura Mindsquared vedená Petrou Pipkovou je jednou z největších mediálních a komunikačních agentur v Česku. Celkem má více než 65 zaměstnanců a přes 80 klientů. „Rozšíření naší skupiny o významnou PR agenturu bylo přirozeným krokem, který odrážel rostoucí poptávku po fullservisovém mediálním řešení. PR vnímáme jako klíčovou oblast, která zapadá do našich konzultačních služeb a posílí náš strategický přístup směrem ke stávajícím a především novým klientům,” popisuje Petra Pipková, CEO Mindsquared.
Commlab založili před 11 lety Michaela Studená, Jiří Ďurovič a Jan Skalník. Agentura bude dále působit pod svým jménem se stávajícím týmem, který čítá přes 20 lidí. Studená bude dále působit jako CEO, Jiří Ďurovič jako Managing Director a Jan Skalník jako COO. „Spojení s Mindsquared je pro nás strategickým vyústěním dosavadních projektových spoluprací. Integrace našim klientům umožní přístup ke komplexním službám v oblasti nákupu médií, mediálního plánování, digitálního marketingu či odbornému datovému know-how. Být součástí velké komunikační skupiny je pro nás přirozeně i výzvou, které si velmi ceníme,” shrnuje Michaela Studená, CEO Commlabu.
Vedle propojení služeb plánuje Mindsquared společně s Commlabem pracovat i na nabídce nových. Například skrze vývoj technologických a analytických nástrojů, které agentuře umožní ještě lépe reagovat na změny a trendy v komunikaci a digitálním prostředí. „AI náš segment výrazně proměňuje a urychluje. Zároveň ale platí, že o to více je pro značky nutné být srozumitelný, důvěryhodný a kreativní,“ dodává Petra Pipková. Mindsquared těmito kroky upevňuje svou pozici v rámci segmentu strategického poradenství a růstu podnikání, které ve skupině KKCG spadá pod pilíř diversified ventures.