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Faflík: Agentury by měly najít nové kouzlo, jinak nepřežijí

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Jan Faflík se na konci loňského roku dostal do nezáviděníhodné situace. Kvůli globálnímu spojení Omnicomu a IPG se světové vedení rozhodlo ukončit působení některých brandů a mezi nimi bylo i DDB. Vedení pražské pobočky se tak muselo rozhodnout, co dál. Faflík se spolu s dosavadním CFO firmy Janem Hořickým rozhodli firmu koupit a vést kreativní agenturu dál. Nyní dochází k jejímu přejmenování z DDB na DDB.about95 a od začátku příštího roku zkratka odkazující na původní zakladatele jedné z nejslavnějších kreativních agentur světa zmizí zcela.

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 24/2026. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

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Stanislav Šulc

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