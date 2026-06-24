Bubble se po deseti letech mění na attention-led agenturu

Agentura mění vizuální identitu, logo a hlavně celkové směřování. Opouští škatulky social media a content marketingu a nově se definuje jako agentura, která dělá značky nepřeskočitelné a získává jim skutečnou pozornost.
Bubble reaguje na svět, který je přehlcený obsahem. V reklamě už nejde vyloženě o velikost mediálního rozpočtu a dosahy, záleží na tom, jestli je značka schopná tím, co dělá dostatečně zaujmout publikum a být pro něj relevantní.
„Pokud obsah, který značka dělá, neobstojí ve feedu, v televizi nebo na ulici, nemá smysl ho dělat, protože si ho nikdo nezapamatuje. Pozornost lidí se nedá vynutit, musíte si ji zasloužit. Attention-led není o tom, kde značka komunikuje, není o konkrétních formátech, je to o hledání důvodu, proč si nás lidé mají všimnout, říká Andrea Krenková, CEO Bubble.
Pro Bubble nejde o vyloženě nový směr, kterým se teď vydává. Agentura se dlouhodobě orientuje primárně na kvalitu obsahu a jeho percepci publikem. Primární focus na pozornost jako na klíčový atribut je tedy jen logickým vyústěním posledních několika let.
Social jako skill, ne jako škatulka
Přístup agentury je i nadále social-driven. Pro Bubble to ale neznamená jen správu profilů na sociálních sítích, je to způsob myšlení nad obsahem a tvorbou kampaní.
Online kultura a sociální sítě jsou strategickým základem pro všechno, co v agentuře pro klienty jako McDonald’s, L’Oréal, Tchibo nebo Fortuna vzniká a je jedno, jestli jde o reels na Instagram, televizní spot nebo outdoorovou kampaň.
„Díky našemu přístupu děláme věci jinak než velké síťové agentury. Sledujeme, co hýbe společností, jaké jsou trendy, hledáme skutečné insighty a stavíme na nich kreativní odpovědi, které lidi baví,” dodává Martin Pistulka, Chief Creative Officer Bubble.
Pozornost si zaslouží i nová vizuální identita agentury. Kompletní rebranding, od nového loga až po moderní web, vytvořilo grafické studio Yiskra art directora Tomáše Gnosise Snopa. Ten přitom svou kariéru symbolicky začínal jako designer právě v Bubble a mezi jeho projekty se řadí třeba práce pro Vilgain, Aktin nebo Next Move Fitness.