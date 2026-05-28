Webout získal investici 1,65 milionu eur. S platformou pro personalizaci obsahu míří do Silicon Valley

Tuzemský startup Webout, který vyvinul automatizovanou SaaS platformu pro hyper-personalizaci videa v reálném čase, uzavřel seedové investiční kolo ve výši 1,65 milionu eur. Investici vedl korporátní venture kapitálový fond Seed Starter Slovenské spořitelny. K němu se přidaly fondy Energy Venture Pals a JIC Ventures. Získaný kapitál firma využije především na marketingový, obchodní a produktový rozvoj s jasným cílem: expanzi na americký trh. Do Silicon Valley se proto už přesunul i spoluzakladatel firmy Michal Orsava.

Webout má za sebou pět let působení na trhu, během kterých si vybudoval silné klientské portfolio. Jeho technologii pro videokampaně, které dokážou každému divákovi v reálném čase nabídnout na míru přizpůsobený obsah, využívají značky jako Česká spořitelna, Komerční banka, Allianz, Notino či sportovní kluby AC Sparta Praha a FC Bruggy. Svým klientům Webout přináší až desetkrát vyšší proklikovost a míru dokoukatelnosti dosahující 95 procent. Sílu platformy dokládá také kampaň pro AC Spartu Praha, která vygenerovala 1,7 milionu zhlédnutí zcela organicky, bez jakékoliv investice do placené propagace. Jen v roce 2025 dosáhla dvanáctičlenná firma obratu přesahujícího 600 000 eur.

„Personalizace videoobsahu se stane standardem digitální komunikace. Naše platforma firmám ukazuje, že video není jen o pozornosti, ale o reálných tržbách. Americký trh je pro nás logickým dalším krokem. Je největší, nejotevřenější inovacím a specificky ve sportovním segmentu tam vidíme obrovskou příležitost,“ vysvětluje spoluzakladatel Weboutu Michal Orsava.

„Věříme, že budoucnost patří propojení obsahu s personalizací v reálném čase přímo na koncovém zařízení uživatele,“ dodává druhý ze zakladatelů, technologický expert Karel Juřička.

Investice od ověřených partnerů a přípravy na Serii A

Aktuální seedové kolo navazuje na úvodní investici 340 000 eur z února 2025 (skupina DEPO Ventures a syndikát Venture Buddies), která firmě pomohla s vývojem první škálovatelné verze produktu. Nynější výrazně větší vklad reflektuje ambice uspět v zámoří.

Z nově založené pobočky se sídlem v San Francisku bude Michal Orsava řídit expanzi do amerických enterprise firem a sportovních klubů. Pomáhat mu s tím bude technologický šéf Karel Juřička a Vít Šubert z pozice founders mentora. Na konci roku 2027 plánuje Webout v USA uzavřít další investiční kolo (Serie A).

Jedním z hlavních investorů aktuálního kola je Seed Starter Slovenské spořitelny. „Webout je přesně typ projektu, do kterého v rámci Seed Starteru investujeme. Jde o zralou SaaS platformu s ověřeným produktem a reálnými výsledky u klientů, které dobře známe. Vidíme tým, který umí pracovat s daty, rozumí obchodu a má ambici růst i mimo domácí trh. Investice je pro nás logickým krokem ve spolupráci, kterou chceme dál rozvíjet,“ říká Michal Vanovčan, výkonný manažer Seed Starteru Slovenské spořitelny. „Vidíme, že schopnost přeměnit videoobsah na měřitelné tržby prostřednictvím personalizace má potenciál změnit způsob komunikace se zákazníky,“ dodává.

Potenciál technologie přesvědčil i další investory. „Webout dokáže významně zvýšit úspěšnost tradičních marketingových nástrojů, a to do budoucna i ve spojení s AI. K tomu se zakladatelé skvěle doplňují. Jsme přesvědčeni o potenciálu společnosti, která dokáže změnit mnohdy velmi konzervativní prostředí marketing,“ komentuje Jan Šmíd ze syndikátu Energy Venture Pals.

„Zkušený tým dokázal postavit škálovatelnou platformu na pokročilé technologii. Její hlavní pilíř, hyper-personalizace, bude do budoucna jen nabírat na důležitosti. V kombinaci s jasným cílem dobýt americký trh to byl pro nás silný signál k investici,” uzavírá Radim Kocourek, managing partner fondu JIC Ventures.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

