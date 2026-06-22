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ČT a ČRo zalehly na matrace

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Česká televize a Český rozhlas vstupují do výstražné stávky. Část zaměstnanců obou médií veřejné služby tak chce upozornit na připravovanou změnu financování, která by je přesunula od rozhlasových a televizních poplatků ke státnímu rozpočtu. Podle iniciativy Veřejnoprávně nejde jen o peníze, ale o nezávislost, stabilitu a budoucí podobu veřejné služby.

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 25/2026. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

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Irena Krcháková

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MAM Téma čísla

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