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Konec newsroomů

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Když se v médiích mluví o umělé inteligenci, většina diskusí se stále točí kolem generování textů. Dokáže AI napsat článek? Nahradí novináře? Jak poznat text vytvořený strojem? Na letošním European Publishing Congressu ve Vídni však zaznívalo něco důležitějšího. Skutečná revoluce se totiž neodehrává v samotné tvorbě textů, ale v systémech, které média používají k jejich výrobě, správě a distribuci.

Po dvě desetiletí byly redakční CMS (Content Management Systems) především digitálními sklady obsahu. Jejich úkolem bylo umožnit novinářům vložit text, doplnit fotografie, přidat titulky, metadata a publikovat článek na webu. Postupně přibyly funkce pro správu videí, newsletterů či sociálních sítí, základní logika však zůstávala stejná. Člověk vytvářel obsah a CMS sloužil jako nástroj pro jeho publikaci. Právě tato logika se dnes začíná rozpadat.

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 26/2026. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

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Stanislav Šulc

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