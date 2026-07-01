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Červnový MAM Souboj spotů se hlásí s kláním šesti premiérových reklam. Vyberte nejlepší

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  • Doporučujeme, Souboj spotů

Možná už jste se rozjeli za letními prázdninami a dovolenými. Pokud ano, najděte si mezi surfováním po vlnách nebo túrami do hor čas a hlasujte pro váš nejoblíbenější červnový spot.

Hlasujte do pátku 3. července do 15:00 hodin. Hlasování probíhá přímo zde v článku.

První dva spoty z každého kvalifikačního kola otestuje společnost Behavio, partner soutěže. Výsledky testování červnových spotů naleznete na webu MAM 13. července 2026.

MAM Souboj spotů: Pat a Mat to v květnu rozjeli
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MAM Téma čísla

U017794
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