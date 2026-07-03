Společnost Dm oznamuje personální změny s účinností od 1. července 2026

Společnost Dm informuje o personálních změnách s účinností od 1. července 2026. Týkají se mimo jiné i pozice tiskové mluvčí nebo resortu Marketing a Nákup.
Zuzana Vinklerová, která v Dm Slovensko odpovídá za resort Spolupracovník a zároveň za svěřený region, nově převezme odpovědnost za resort Spolupracovníci také v Dm Česká republika a stane se členkou vedení dm Česká republika. Tento krok posiluje úzkou spolupráci mezi oběma trhy a přispívá k systematickému sdílení zkušeností i dalšímu rozvoji v oblasti péče o spolupracovníky.
Jiří Peroutka bude nově odpovědný za resort Marketing a Nákup. Ve své roli se zaměří na rozvoj značky Dm, mezinárodní spolupráci, optimalizaci sortimentu a další zlepšování zákaznické zkušenosti napříč prodejními kanály.
Michaela Zikmundová, dosavadní sortiment manažerka resortu Marketing a Nákup, se stává manažerkou sortimentu a členkou vedení společnosti.
Pozici tiskové mluvčí společnosti přebírá Lucie Fürstová, která současně zastává funkci manažerky komunikace. V této roli bude nadále zastřešovat externí komunikaci společnosti a spolupráci s médii.