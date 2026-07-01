L’oreál si jako mediální agenturu vybral Publicis CEE

Od ledna 2027 bude pro společnost L’Oréal v České republice, v Maďarsku a na Slovensku zajišťovat mediální aktivity komunikační skupina Publicis CEE. V uzavřeném výběrovém řízení si L’Oréal vybral Publicis CEE jako nového partnera, který podpoří transformaci středoevropských mediálních aktivit od tradičního nákupu médií k integrovanému ekosystému řízenému daty.
„Naším cílem je posunout se od tradičního nákupu médií k integrovanému ekosystému řízenému daty, který propojuje budování značky s výkonnostním marketingem a prodejem. Skupina Publicis nás zaujala svou schopností spojit strategickou vizi s technologiemi a provozní dokonalostí. Naším společným cílem je vybudovat moderní mediální model, který staví do středu pozornosti spotřebitele a který podpoří náš dlouhodobý růst v celém regionu,“ řekl Marco Zugnoni, Chief Digital and Marketing Officer L’Oréal pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko.
Několikakolové uzavřené výběrové řízení trvalo od září 2025 do konce dubna 2026.
„V L’Oréal vidíme budoucnost v plně integrovaném mediálním full-funnelu a ve využití umělé inteligence, která převezme rutinní práce a uvolní lidem ruce pro skutečně strategické řízení s jasným zaměřením na ROI. Děláme proto významný krok a výrazně měníme mediální strategii. Pro společnost naší velikosti je to odvážná změna, ale jsme přesvědčeni, že pro další růst našich značek je zcela klíčová,” řekla Eva Hrubešová, Head of Media L’Oréal pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko.
Publicis Groupe bude ve spolupráci s českou, maďarskou a slovenskou pobočkou pracovat pro 27 beauty značek napříč těmito trhy. Značky, pro které bude Publicis CEE zajišťovat mediální aktivity, jsou například: L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, Vichy, La Roche-Posay, CeraVe, Lancôme, YSL Beauty, Armani, Prada, L’Oréal Professionnel, Kérastase, Redken a další.