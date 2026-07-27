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Prodejce sedaček Phase expanduje. Mění vizuální identitu a završuje strategickou transformaci

Phase modernizuje své portfolio, mění marketingovou strategii a pokračuje v expanzi. V květnu 2026 otevřela novou prodejnu v brněnském Avion Shopping Parku, která je již 24. prodejnou v Česku a na Slovensku. V příštích letech plánuje zrychlit svůj růst.

„Český a slovenský trh s nábytkem zůstává vysoce fragmentovaný a bez jasného lídra. To chceme změnit. Už dnes jsme největším českým a slovenským specialistou na sedačky, ale chceme jít ještě dál,“ říká Ondřej Bacík, generální ředitel společnosti Phase. „Důležitá je pro nás blízkost k zákazníkovi. Proto otevíráme novou pobočku v Brně a další máme v plánu. Máme velké růstové ambice, proto postupně přicházíme s novými produkty i novou marketingovou strategií. Chceme, aby zákazníci jasně věděli, kdo jsme, v čem jsme nejlepší a čím se lišíme od velkých nábytkových řetězců,“ dodává Bacík.

Společnost se z rodinné firmy postupně proměnila ve firmu řízenou profesionálním managementem. Phase chce i nadále stavět na své největší přednosti – špičkové kvalitě produktů a pohodlí, které zákazníkům přináší již více než 20 let. „Phase má silné základy a výrazný potenciál rastu. Spoločnosť dodala viac ako 100-tisíc sedačiek do českých a slovenských domácností a má zákazníkov, ktorí sa opakovane vracajú a odporúčajú značku Phase svojim známym. Príchod generálneho riaditeľa Ondřeja Bacíka zavŕšil transformáciu spoločnosti a predstavuje impulz, ktorý firma potrebovala pre svoj ďalší rozvoj,“ říká Michal Rzavský, investiční manažer investiční skupiny Sandberg Capital, majoritního vlastníka společnosti Phase.

Společnost Phase zároveň představuje novou vizuální identitu. Ta je odpovědí na otázku, jak má značka vypadat a komunikovat v dalších letech. Rebranding staví na jednoduché, ale silné myšlence – Domov pohodlí. „Nová identita je přirozeným vyústěním toho, kam se značka Phase v posledních letech posunula. Chceme být partnerem, který zákazníkům pomůže zorientovat se v nabídce a vybrat řešení, se kterým budou spokojeni dlouhé roky. Nákup sedačky je rozhodnutí, které většina lidí dělá jednou za deset až patnáct let. Naším cílem je, aby byl celý proces výběru co nejjednodušší a co nejpříjemnější,“ říká marketingová ředitelka Phase Group Michaela Valuchová.

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