Notino propojuje beauty produkty a služby. Dnes spolupracuje s více než 8 000 salony v pěti zemích

Notino, největší online prodejce beauty produktů v Evropě, rozšiřuje svůj záběr za hranice tradičního e-commerce. Prostřednictvím platformy Notino Partner propojuje svět beauty produktů se světem beauty služeb a vytváří prostředí, ve kterém spolupracují zákazníci, salony, beauty profesionálové i značky.
Dnes platformu využívá více než 8 000 salonů v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku. Od spuštění projektu bylo prostřednictvím Notino Partner zpracováno více než 2,5 milionu rezervací a zákaznických požadavků.
Zatímco zákazníci chtějí řešit svou beauty péči jednoduše a online, salony hledají způsoby, jak efektivněji řídit provoz, získávat nové klienty a budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky. Právě na propojení těchto potřeb Notino Partner vznikl.
„Rezervace jsou jen začátek. Naším cílem nikdy nebylo vytvořit další rezervační systém. Chceme salonům pomáhat získávat zákazníky, rozvíjet jejich podnikání a současně propojit beauty služby s produkty do jednoho prostředí, které dává smysl zákazníkům i salonům,“ říká Kryštof Staněk, Chief Partnership Officer společnosti Notino.
Partner pro růst salonů
Notino Partner salonům nabízí mnohem více než možnost online rezervací. Pomáhá jim s každodenním provozem, organizací rezervací, komunikací se zákazníky i získáváním nových klientů. Zároveň salonům otevírá přístup k milionům zákazníků Notina a poskytuje jim marketingovou podporu, vzdělávání, produktové kampaně i možnost zapojit se do věrnostního programu.
Významnou součástí projektu jsou také lokální týmy v jednotlivých zemích. Ty salony pravidelně navštěvují, pomáhají jim se zavedením platformy do každodenního fungování, sdílejí zkušenosti z trhu a přinášejí zpětnou vazbu přímo do vývoje produktu.
„Každý salon řeší především to, jak získávat zákazníky, jak si je udržet a jak efektivně řídit svůj provoz. Technologie je důležitá, ale sama o sobě nestačí. Proto kombinujeme digitální nástroje s osobní podporou a dlouhodobou spoluprací. Chceme být partnerem, který salonům pomáhá růst,“ vysvětluje Staněk.
Vedle technologického řešení získávají partnerské salony také přístup ke komunitě beauty profesionálů, odbornému vzdělávání, produktovým novinkám, vzorkům, soutěžím a dalším aktivitám, které podporují rozvoj jejich podnikání.
Od nákupu produktu k dlouhodobému vztahu
Projekt zároveň rozšiřuje způsob, jakým zákazníci využívají služby Notina. Zákazník dnes může v jednom prostředí nejen nakoupit beauty produkty, ale také vyhledat salon, zkontrolovat dostupné termíny, rezervovat si návštěvu, získávat upozornění nebo využívat výhody věrnostního programu.
Pro salony to znamená možnost být součástí prostředí, které propojuje poskytování služeb, doporučování produktů, práci se zákazníkem i dlouhodobé budování loajality. Nejde tak pouze o rezervace, ale o širší spolupráci, která pomáhá salonům budovat vztahy se zákazníky a rozvíjet jejich podnikání.
Každý trh vyžaduje jiný přístup
Notino Partner dnes působí v pěti zemích střední a jihovýchodní Evropy. Jednotlivé trhy se liší mírou digitalizace salonů, očekáváními zákazníků i způsobem fungování beauty segmentu.
„Každý trh má své specifické potřeby. Někde salony nejvíce oceňují úsporu času, jinde přísun nových zákazníků nebo marketingovou podporu. Právě proto kombinujeme jednotnou platformu s lokálními týmy, které jednotlivým trhům rozumí a dokážou reagovat na jejich potřeby,“ popisuje Staněk.
Evropský beauty trh je silně fragmentovaný a úspěch na něm nestojí pouze na technologii, ale také na schopnosti přizpůsobit služby lokálním potřebám salonů i zákazníků. Právě kombinace digitálních nástrojů, lokálních týmů a propojení beauty služeb s produkty je směr, na který Notino Partner sází i v dalších letech.