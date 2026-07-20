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Konektor získal PR zastoupení značky Marks & Spencer

Agentura Konektor rozšiřuje své portfolio klientů o britskou retailovou značku Marks & Spencer. Spolupráce byla zahájena začátkem července po dvoukolovém výběrovém řízení. Konektor bude pro značku zajišťovat strategickou PR komunikaci, media relations i podporu klíčových marketingových aktivit na českém trhu.

Nová spolupráce zahrnuje přípravu a realizaci lokální PR strategie navazující na marketingové aktivity značky a její dlouhodobé obchodní cíle v České republice. Konektor bude odpovídat za media relations, tvorbu tiskových materiálů, komunikaci nových kolekcí a klíčových brandových témat, monitoring médií i spolupráce na organizaci novinářských a influencer akcí. Součástí spolupráce bude také vyhledávání nových partnerství a příležitostí, které podpoří dlouhodobou viditelnost značky na českém trhu, stejně jako rozvoj vztahů s médii, módními redakcemi a dalšími důležitými partnery.

Komunikace se zaměří nejen na představení sezónních kolekcí, ale také na dlouhodobé budování značky prostřednictvím témat, která jsou pro Marks & Spencer charakteristická – kvalita, nadčasový design, inovace, odpovědný přístup k podnikání nebo udržitelnost. Cílem bude posilovat vnímání značky jako inspirativní lifestyle destinace pro módu, bydlení i vybrané potraviny a přinášet médiím obsah, který přesahuje běžnou produktovou komunikaci.

„Marks & Spencer je ikonická značka s téměř 150letou historií, silnými hodnotami a mimořádně loajální zákaznickou základnou. Naším cílem bude dále rozvíjet její mediální obraz v České republice, přinášet témata, která budou rezonovat s médii i zákazníky, a podpořit její pozici nejen jako módní autority, ale také jako značky, která udává trendy v oblasti životního stylu. Velmi si vážíme důvěry, kterou jsme od Marks & Spencer získali, a těšíme se na společné projekty,“ říká Jaroslav Duroň, partner agentury Konektor.

„Při výběru nové PR agentury pro nás byly klíčové zkušenosti s retailovým prostředím, strategický přístup a schopnost porozumět naší značce. Těší nás, že jsme našli partnera, který všechny tyto předpoklady splňuje. Věříme, že společně navážeme na dosavadní úspěchy a posuneme komunikaci značky M&S v České republice zase o krok dál,“ říká Hana Dumbrovská, Media and Product Marketing Manager, Marks & Spencer.

Hana Dumbrovská, Media and Product Marketing Manager, Marks & Spencer

Marks & Spencer působí v České republice od roku 1996 a patří mezi několik málo zahraničních trhů společnosti, které jsou řízeny formou přímého vlastnictví. Na českém trhu provozuje 15 kamenných prodejen, z toho osm v Praze, a vedle módy nabízí také kosmetiku, produkty pro domácnost a vybrané potraviny. Přestože je značka dlouhodobě známá také svou potravinovou nabídkou, aktuální zaměření marketingových aktivit směřuje především do segmentu fashion, který dnes tvoří hlavní pilíř lokální komunikace. Zákazníci mohou využívat také e-shop a službu Click & Collect, která propojuje online objednávky s vyzvednutím na prodejnách.

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