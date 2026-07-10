Globus přináší letáky do WhatsAppu a nabídne i tvorbu nákupních seznamů

Globus pokračuje v digitalizaci komunikace se zákazníky a od července přichází se dvěma novinkami, které mění způsob práce s akčními nabídkami. Leták nově zpřístupňuje také prostřednictvím aplikace WhatsApp a zároveň představuje novou generaci digitálního letáku s možností vytvářet nákupní seznam přímo při jeho prohlížení.
Oba kroky reagují na změny v nákupním chování zákazníků, kteří stále častěji vyhledávají informace o akcích a plánují nákupy na mobilních telefonech. „Zákazníci dnes chtějí mít akční nabídky k dispozici okamžitě a v prostředí, které používají každý den. Proto je nově distribuujeme v nejvyužívanější komunikační platformě v Česku a současně proměňujeme digitální leták z pouhého zdroje informací v nástroj, který aktivně pomáhá s plánováním nákupu,“ vysvětluje Tomáš Lux, vedoucí marketingu Globusu.
Nově mohou zákazníci odebírat aktuální akční letáky prostřednictvím aplikace WhatsApp. Po registraci si zvolí svůj preferovaný hypermarket a následně budou dostávat aktuální nabídku pravidelně každou neděli dopoledne před začátkem nového akčního týdne.
Registrace k odběru je snadná. Zákazník naskenuje QR kód z webových stránek Globusu, který ho přesměruje do aplikace WhatsApp. Po odeslání přednastavené zprávy si zvolí svou prodejnu a odběr potvrdí. Aktuální leták obdrží okamžitě, další pak automaticky každý týden.
Z letáku se stává pomocník při plánování nákupu
Současně Globus spouští novou podobu digitálního letáku na svých webových stránkách. Dosavadní statický formát nahrazuje interaktivní řešení, které zákazníkům umožňuje s nabídkami aktivně pracovat.
Jednotlivé produkty je možné rozkliknout, zobrazit jejich detail a jedním kliknutím je přidat do vlastního nákupního seznamu. Ten si zákazník může uložit do telefonu a využít při návštěvě hypermarketu.
„Akční leták patří dlouhodobě mezi nejsilnější nástroje komunikace se zákazníky. Mění se však způsob, jakým k němu lidé přistupují. Stále častěji ho sledují na mobilních telefonech a očekávají, že jim pomůže nejen objevit zajímavé nabídky, ale také usnadní samotné plánování nákupu. Nová podoba digitálního letáku není jednostranným komunikačním kanálem, ale stává se součástí celé nákupní cesty od prvního objevení nabídky přes plánování nákupu až po samotnou návštěvu prodejny,“ říká Lux.
Globus zároveň získá lepší přehled o tom, jak zákazníci s digitálními nabídkami pracují a jaké produkty nebo kategorie je nejvíce zajímají. Agregované a anonymizované informace pak obchodníkovi pomohou zlepšovat zákaznickou zkušenost a přehlednost komunikace.
Zavedení WhatsApp distribuce a nové generace digitálního letáku navazuje na dlouhodobou snahu Globusu rozvíjet digitální zákaznické služby. Distribuci tištěných letáků však společnost v současnosti měnit neplánuje.