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Agentura Adison bude pro Vorwerk zajišťovat digitální a social media komunikaci

Spolupráce zastřeší strategii, správu sociálních sítí i výkonnostní kampaně pro produkty Thermomix a Kobold. Hlavním cílem je synergie D2C modelu a digitálního ekosystému.

Komunikační agentura Adison rozšiřuje své portfolio o klienta z oblasti prémiových domácích spotřebičů. Pro německou společnost Vorwerk, která na českém trhu působí přes třicet let, bude nově zajišťovat digitální strategii, content management na sociálních sítích a výkonnostní marketing. Spolupráce se týká obou klíčových značek: multifunkčního kuchyňského přístroje Thermomix a úklidového systému Kobold.

Hlavním úkolem agentury bude sjednocení komunikace v online prostoru a posílení specifického obchodního modelu Vorwerk, který je historicky založený na přímém prodeji.

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„Thermomix i Kobold jsou na českém trhu fenoménem s mimořádně silnou a loajální komunitou zákazníků. V podstatě ten, kdo jednou vyzkouší Thermomix, stane se jeho přirozeným ambasadorem. Naší rolí je přenést tento vztah z offline světa do digitálního prostředí,“ vysvětluje Alžběta Fridrichová, spolumajitelka a CEO agentury Adison. Novou spoluprací agentura Adison rozšiřuje portfolio klientů, jimž zajišťuje digitální a social media komunikaci s důrazem na propojení brandu, engagementu a výkonu.

„Síla značek Thermomix a Kobold vždy vycházela z osobního kontaktu, důvěry a výjimečné zákaznické zkušenosti. Naším cílem je tyto hodnoty přenést do digitálního prostředí a vytvořit propojený ekosystém, ve kterém se vzájemně podporují značka, komunita i obchodní výsledky. Hledali jsme partnera, který rozumí jak strategickému budování značky, tak datově řízenému marketingu a dokáže efektivně propojit online komunikaci s naším direct sales modelem,“ říká Miroslava Plánková, marketingová ředitelka české pobočky Vorwerk.

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