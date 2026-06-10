Tradiční značka Koli se stává generálním partnerem týmu Duckar

Výrobce nealkoholických nápojů Koli, Sodovkárna Kolín, prohlubuje své aktivity ve sportovním marketingu a stává se generálním partnerem závodního týmu Duckar. Česká posádka, kterou tvoří Bára Holická a Lucie Engová, se chystá na návrat do závodu Dakar Classic 2027 s novým vizuálním konceptem a řadou technologických inovací.
Spolupráce je postavena na sdílených hodnotách: odvaze, vytrvalosti a odhodlání dělat věci jinak. „Partnerství s týmem Duckar začalo již dříve dodáváním nápojů na jejich fanouškovské akce a srazy. Spolupráce pro nás není jen o závodu a marketingu. Je především o chuti do života, odvaze jít vlastní cestou, o vytrvalosti. Stejně jako Bára s Luckou věříme, že i zdánlivě bláznivé sny mají smysl, pokud do nich člověk vloží srdce, poctivou práci a odhodlání nevzdat se při první překážce,“ komentuje pozadí spolupráce Pavel Vavruška za společnost Koli, Sodovkárna Kolín.
Fanoušci se mohou na sociálních sítích podle výrobce těšit na atraktivní a autentický obsah už ze samotných příprav i přímo z průběhu závodu. Na jeho tvorbě a celkové strategii bude participovat marketingová agentura Pickerly. Ta pro sodovkárnu Koli není novým partnerem, značky spolupracují už od loňského roku, kdy společně připravily úspěšné uvedení nové příchutě Mango na trh. Úspěšná marketingová podpora tehdy pomohla Mangu vyšvihnout se na pozici třetí nejprodávanější příchutě v celém portfoliu Koli. Nyní se obě strany rozhodly na tento úspěch navázat v rámci sportovního sponzoringu.
Spojení značek přesahuje hranice samotného závodění. Bára Holická paralelně spouští projekt s názvem Bez itineráře, který je reakcí na dnešní uspěchanou dobu, tlak okolí a strach lidí opustit svou komfortní zónu.
Součástí projektu bude nová série rozhovorů a podcastů, která představí lidi s mimořádnou odvahou změnit svůj život a vydat se neznámou cestou. „Často slýchám od lidí, že by chtěli něco změnit, něco zkusit, splnit si sen, ale bojí se udělat první krok. Dakar nás naučil překonávat strach, nevzdávat se a věřit si i ve chvílích, kdy vám okolí říká, že něco nejde. A přesně tuto zkušenost bych chtěla předat dál,“ uzavírá Holická.