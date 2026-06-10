Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Tradiční značka Koli se stává generálním partnerem týmu Duckar

Výrobce nealkoholických nápojů Koli, Sodovkárna Kolín, prohlubuje své aktivity ve sportovním marketingu a stává se generálním partnerem závodního týmu Duckar. Česká posádka, kterou tvoří Bára Holická a Lucie Engová, se chystá na návrat do závodu Dakar Classic 2027 s novým vizuálním konceptem a řadou technologických inovací.

Spolupráce je postavena na sdílených hodnotách: odvaze, vytrvalosti a odhodlání dělat věci jinak. „Partnerství s týmem Duckar začalo již dříve dodáváním nápojů na jejich fanouškovské akce a srazy. Spolupráce pro nás není jen o závodu a marketingu. Je především o chuti do života, odvaze jít vlastní cestou, o vytrvalosti. Stejně jako Bára s Luckou věříme, že i zdánlivě bláznivé sny mají smysl, pokud do nich člověk vloží srdce, poctivou práci a odhodlání nevzdat se při první překážce,“ komentuje pozadí spolupráce Pavel Vavruška za společnost Koli, Sodovkárna Kolín.

Fanoušci se mohou na sociálních sítích podle výrobce těšit na atraktivní a autentický obsah už ze samotných příprav i přímo z průběhu závodu. Na jeho tvorbě a celkové strategii bude participovat marketingová agentura Pickerly. Ta pro sodovkárnu Koli není novým partnerem, značky spolupracují už od loňského roku, kdy společně připravily úspěšné uvedení nové příchutě Mango na trh. Úspěšná marketingová podpora tehdy pomohla Mangu vyšvihnout se na pozici třetí nejprodávanější příchutě v celém portfoliu Koli. Nyní se obě strany rozhodly na tento úspěch navázat v rámci sportovního sponzoringu.

Spojení značek přesahuje hranice samotného závodění. Bára Holická paralelně spouští projekt s názvem Bez itineráře, který je reakcí na dnešní uspěchanou dobu, tlak okolí a strach lidí opustit svou komfortní zónu.

Součástí projektu bude nová série rozhovorů a podcastů, která představí lidi s mimořádnou odvahou změnit svůj život a vydat se neznámou cestou. „Často slýchám od lidí, že by chtěli něco změnit, něco zkusit, splnit si sen, ale bojí se udělat první krok. Dakar nás naučil překonávat strach, nevzdávat se a věřit si i ve chvílích, kdy vám okolí říká, že něco nejde. A přesně tuto zkušenost bych chtěla předat dál,“ uzavírá Holická.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover_2026-23
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-23
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Lemur 2026
Akce a soutěže
Souhvězdí Lemur v pražském Planetáriu
Jake Barrow
Online a social
Barrow: Česko je plné momentů, které čekají, až je někdo využije
Portrait Of Caucasian Handsome Man Using Smartphone in 3D Cyberspace With Animated Social Media Interfaces, Video Games, Viral Videos, Internet Content. Visualization Of Blockchain Technology Concept
Online a social
Influencer obsah jako nové SEO aktivum

MAM Exkluzivně v časopise

Carvajal
Komunita a lidé
Carvajal: AI nesmí nahradit novinářský úsudek
Petar Babic
Komunita a lidé
Babić: Zákazníky nezajímá, jak technologie funguje
Radek Vítek
Komunita a lidé
Vítek: Firmy se musejí naučit reagovat rychleji
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

056_26_Digihive+marek_foto
Komunita a lidé
Synergie agentur v Troji. Boomerang a Digihive oznamují spolupráci
Welker - Obluk_nový web-otvírák - 2025-06-23T093718
Komunita a lidé
Ondřej Obluk odchází po 28 letech z Ogilvy. Jde o důsledek organizačních změn ve WPP
Timplich
Komunita a lidé
Dva světy, jeden výsledek: když se kreativní eventová agentura potká s vlastní výrobou
Kiwi
Zadavatelé a značky
Kiwi.com zapojuje AI. Chce zjednodušit vyhledávání, řešení komplikací i vlastní komunikaci
056_26_Digihive+marek_foto
Komunita a lidé
Synergie agentur v Troji. Boomerang a Digihive oznamují spolupráci
Welker - Obluk_nový web-otvírák - 2025-06-23T093718
Komunita a lidé
Ondřej Obluk odchází po 28 letech z Ogilvy. Jde o důsledek organizačních změn ve WPP
Timplich
Komunita a lidé
Dva světy, jeden výsledek: když se kreativní eventová agentura potká s vlastní výrobou
Kiwi
Zadavatelé a značky
Kiwi.com zapojuje AI. Chce zjednodušit vyhledávání, řešení komplikací i vlastní komunikaci
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ