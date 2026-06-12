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Slavia Praha a ERA Nymburk spojují síly. Dva významné brandy českého basketbalu míří na evropskou špičku

Český basketbal vstupuje do nové éry. SK Slavia Praha Basketball a ERA Basketball Nymburk oficiálně propojují své sportovní, organizační a marketingové zázemí. Vzniká projekt, jehož cílem je vybudovat dlouhodobě úspěšný klub schopný konkurovat nejlepším týmům v Evropě a vrátit Prahu na mapu vrcholového basketbalu.

Spojení propojuje dva světy, které se vzájemně doplňují. Nymburk přináší více než dvacet let sportovních úspěchů, zkušenosti z evropských soutěží a vítěznou kulturu. Slavia přidává silnou značku, pražské zázemí, rostoucí fanouškovskou základnu, obchodní a marketingové know-how i rozsáhlou práci s mládeží.

Projekt zároveň stojí na dlouhodobé vizi budování klubu od nejmenších kategorií až po vrcholový profesionální basketbal. Důležitou součástí bude další rozvoj mládeže a úzké propojení se Slavia Praha Tygři i mládežnickými strukturami Nymburka.

„Basketbal má na Slavii velkou tradici. Poslední tři sezony jsme klub systematicky připravovali na další krok. Věděli jsme, že pokud chceme uspět v evropské konkurenci, potřebujeme silného partnera. V Nymburce jsme našli organizaci se stejnými ambicemi i hodnotami. Spojením vzniká projekt, který může posunout český basketbal na novou úroveň,“ říká Marek Tesař, spolumajitel basketbalové Slavie.

„Nymburk je místem, kde se psala historie českého basketbalu a kde vznikla naše identita. Tato tradice a energie fanoušků pro nás zůstávají nesmírně cenné,“ uvádí Jiří Podpěra, majitel ERA Basketball Nymburk.

„Pokud chceme i nadále konkurovat na evropské scéně, získávat kvalitní hráče, poskytovat zázemí odpovídající současným profesionálním standardům a oslovovat další partnery i sponzory, je přesun do Prahy v této fázi nezbytným krokem,“ vysvětluje Podpěra. „Tento krok neznamená odchod od našich kořenů. Nymburk bude navždy součástí DNA nového společného projektu se Slavií. Vážíme si všech fanoušků, kteří nás podporovali v dobrých i těžkých časech, a uděláme maximum pro to, aby se i nadále cítili jako součást naší basketbalové rodiny,“ dodává.

Projekt vzniká také s ohledem na vývoj evropského basketbalu, který čekají v příštích letech významné změny. „Evropský basketbal stojí na prahu nové éry a my chceme, aby v ní měl český klub silný hlas. Mění se nároky na fungování klubů a nahlas se diskutuje o projektu NBA Europe. Naším cílem je proměnit obrovský potenciál tohoto spojení v organizaci, která bude na tyto změny připravena a dokáže dlouhodobě konkurovat nejlepším evropským klubům,“ říká Tomáš Petera, spolumajitel ERA Basketball Nymburk.

„Uvědomujeme si ale, že velký klub dělají především lidé na tribunách. Chci proto upřímně poděkovat všem fanouškům za jejich dosavadní podporu. Právě díky nim jsme dnes v pozici, kdy můžeme takto odvážný krok udělat, a věřím, že společně s nimi napíšeme novou, úspěšnou kapitolu,“ dodává.

Generálním manažerem nového projektu se stane Ladislav Sokolovský, který je více než dvě desetiletí spojen s nymburským basketbalem a aktuálně zastává pozici generálního manažera a sportovního ředitele klubu.

Nový klub vstupuje do další fáze s jasnou ambicí: spojit sportovní úspěch, práci s mládeží, silnou značku a moderní fanouškovský zážitek po vzoru nejúspěšnějších evropských sportovních organizací.

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