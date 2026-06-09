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EverWhere se stává novou kreativní agenturou pro Penny

Penny si po výběrovém řízení vybralo agenturu EverWhere jako nového kreativního partnera. Na základě nově uzavřeného kontraktu zajišťuje agentura od ledna letošního roku kompletní tvorbu klíčových vizuálních výstupů, podílí se na komunikačních konceptech a pomáhá Penny budovat dlouhodobá komunikační témata. Součástí spolupráce je i kompletní zajištění grafiky a DTP.

„O výběru agentury nás přesvědčila nejen kvalita výstupů odevzdaných v tendru, ale i složení týmu a lidský přístup. V současné chvíli za sebou už máme první realizované kampaně a chystáme letos velké věci,“ komentuje spolupráci marketingový ředitel Penny, Vít Vojtěch.

„Spolupráce s jedním z klíčových hráčů českého retailového trhu je pro nás velká čest. Baví nás nejen velké nasazení klienta, ale i hezky česká komunikace, která se nebojí přicházet s odvážnými realizacemi. Využít navíc můžeme naši dlouholetou zkušenost z FMCG,“ říká Kryštof Kostroun, spolumajitel agentury EverWhere. Mezi další klienty agentury patří třeba Pernod Ricard, Storck nebo NUXE.

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