ÚOHS přijal závazky Bauhausu a zastavil správní řízení

ÚOHS zastavil řízení s Bauhausem po přijetí závazků k úpravě smluv a nápravě obchodních praktik.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přijal závazky navržené společností Bauhaus a zastavil správní řízení vedené s touto společností ve věci možného přestupku spočívajícího v provádění nekalých obchodních praktik dle zákona o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů. Rozhodnutí je pravomocné.

Úřad získal informace o možném přestupku společnosti Bauhaus na základě skutečností zjištěných při provádění sektorového šetření, které ověřovalo plnění povinností stanovených odběratelům s významnou tržní silou novelizací zákona o významné tržní síle.

Úřad se v uvedeném sektorovém šetření zabýval dodavatelsko-odběratelskými vztahy v sektoru nákupu zemědělských produktů a potravinářských výrobků, zejména živých rostlin a řezaných květin.

Ve smlouvách předložených společností Bauhaus jako odběratele s významnou tržní silou Úřad zaznamenal možná pochybení vedoucí k podezření na možné nekalé obchodní praktiky.

Úřad společnosti vytýkal neurčitě sjednanou splatnost kupní ceny s částí dodavatelů potravin v období od 1. 1. 2023 a nedostatečné dodržení požadavků na smlouvu o poskytování marketingových služeb, neboť nebyly řádně specifikovány co do předmětu, rozsahu a odhadu nákladů na tyto služby tak, jak to požaduje zákon o významné tržní síle.

V nově účinných smlouvách a také v Úřadu předloženém návrhu závazků byla potenciálně problematická ustanovení o marketingových službách vypuštěna. Úřadem akceptované závazky navržené účastníkem řízení směřují k odstranění vadného stavu a souladu smluv s požadavky zákona o významné tržní síle.

Společnost Bauhaus se zavázala předložit Úřadu návrh textu nové rámcové smlouvy, který bude v souladu se ZVTS. Dále má doložit seznam všech svých dodavatelů, vůči kterým vystupuje jako odběratel s významnou tržní sílou, s nimiž má následně do 1. 6. 2025 Úřadem odsouhlasené rámcové smlouvy uzavřít.

K 1. 8. 2025 pak má předložit Úřadu seznam všech svých dodavatelů, se kterými byla nová rámcová smlouvá uzavřena, a kontrolní vzorek těchto smluv.

S ohledem na povahu účastníka řízení, jehož primárním předmětem prodeje jsou předměty nepotravinářského průmyslu a zemědělské produkty a potravinářské výrobky tvoří v portfoliu prodávaného zboží naprosté minimum a velikost okruhu poškozených dodavatelů, jež čítal pouze jednotky subjektů a formální povahu praktik, hodnotil Úřad věc jako vhodnou pro uplatnění institutu závazků a správní řízení po jejich přijetí zastavil.