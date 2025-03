Na shortlist v kategorii Talent roku se dostala tři jména

Další porota Agentury roku, jež zasedla v pátek 28. března, pustila po živé debatě do finále tři mladé talenty.

„V letošním hledání ‚Talentu roku‘ jsme se trochu zapotili. Pole bylo vyrovnané, na druhou stranu nikdo moc ‚nevyčuhoval‘, což by, upřímně řečeno, talenty měly,“ uvedl pro MAM po uzavření hlasování poroty její prezident Martin Charvát, šéf komunikace Digitálního Česka.

Dodal, že porota se v každém případě shodla, že ocenění poputuje do správných rukou. „I ta nejzářivější hvězda nejdřív jen slabě bliká. Proto letos kromě výsledků rozhodovala hlavně důvěra. Důvěra v to, co může přijít,“ doplnil další z porotců, creative director a copywriter Pavel Wilhelm Přibyl.

„Díky celé porotě za zodpovědný přístup a skvěle odvedenou práci. A talentům přeji další profesní růst. Ať je i naše ocenění nakopne! A ať jich přibývá, talentů není nikdy dost,“ vzkázal Martin Charvát.

V porotě v pátek 28. 3. zasedli vedle Michala Charváta a Pavla Wilhelma Přibyla (Wilhelm Kinga) také Filip Janouch, Jitka Bret Srbová (kreativní studio JITRA), Jonáš Čumrik, Šimon Podehradský, Zdeněk Mikeš (Mark BBDO), Kim Hofmanová (Ogilvy) a Petr Žaloudek (MAM). Porotkyně Dora Pružincová a Tereza Báčová (Mediaplus) se účastnily pouze online části hodnocení.

Ze tří jmen na shortlistu bude 9. dubna při slavnostním vyhlášení Agentury roku oznámen vítěz kategorie – tedy Talent roku.

Harmonogram zveřejňování shortlistů je následující:

Volba klientů 24. 3. – zveřejněno

Odpovědná agentura 26. 3. – zveřejněno

Nejlepší aktivity pro rozvoj talentů 27. 3. – zveřejněno

Nejlepší místo, kde pracovat 28. 3. – zveřejněno

Nezávislá agentura roku 28. 3. – zveřejněno

Agentura roku 28. 3. – zveřejněno

Talent roku 31. 3. – zveřejněno

Kreativci, accounti, stratégové a týmy 1. 4.

Slavnostní vyhlášení proběhne 9. dubna od 18:30 v prostorech Zenwork v Praze.