Agentura roku má první shortlist. Zadavatelé volili finalisty Volby klientů

Soutěž Agentura roku se dostala do dalšího kola. První shortlist je venku, další poroty zasedají tento týden.

Živá zasedání porot soutěže Agentura roku odstartovala minulý týden porota pro kategorii Volba klientů.

Zástupci Marketingové rady při AKA v čele s Jakubem Petřinou (PPF) zasedli společně s Vojtěchem Prokešem z Behavia a diskutovali nad výsledky svého předchozího online hodnocení a také výsledky průzkumu, který proběhl v lednu a únoru.

Průzkum s názvem Radosti a strasti českých marketérů realizovala agentura Behavio společně s týdeníkem Marketing & Media už třetím rokem. Data z něj jsou významným vstupem do posuzování v soutěži, a to včetně vodítka, které poskytlo hodnocení sentimentu spojeného s jednotlivými agenturami.

Vzhledem k tomu, že výsledky celého průzkumu lze srovnávat v letech, nabízejí dobrý vhled do života českého marketéra a toho, jak se jejich potřeby v čase mění. „Zajímavé může být také to, co klienti od agentury očekávají a co je pro ně klíčové. Obecně pak i to, jaké výzvy je letos čekají,“ říká k aktuálnímu ročníku průzkumu Vojtěch Prokeš.

V porotě Volby klientů, kterou zaštiťuje Marketingová rada při Asociaci komunikačních agentur (MR AKA), zasedli vedle Vojtěcha Prokeše a Jakuba Petřiny, také Pavla Císařová (Mastercard), Josef Karásek (MR AKA), David Vejtruba (Savencia), online se připojili Hana Kovářová (Komerční banka) a Josef Havelka.

Zasedání poroty pro kategorii Volba klientů | foto: Radana Čechová

Po prezentaci výsledků průzkumu porota přistoupila k výběru agentur na shortlist. „Musím říct, že diskuse to byla výživná – bez hluchých míst, vážná, i když občas provázená smíchem. Vůbec nebyla jednoznačná až do samotného konce,“ uvádí Radana Čechová, šéfredaktorka MAM, která se poroty účastnila jako pozorovatel.

Po dvou hodinách jury dospěla k finálnímu seznamu, který tvoří sedmero agentur.

Další poroty se rozbíhají tento týden, harmonogram zveřejňování shortlistů je následující:

Odpovědná agentura – 26. 3.

Nejlepší aktivity pro rozvoj talentů – 27. 3.

Nejlepší místo, kde pracovat – 28. 3.

Nezávislá agentura roku – 28. 3.

Agentura roku – 28. 3.

Talent roku – 31. 3.

Kreativci, accounti, stratégové a týmy – 1. 4.

U kategorie Nejlepší marketér se shortlist nezveřejňuje a neveřejný bude letos také u kategorie Nejlepší nová agentura.

Výsledky společně oslavíme 9. dubna na slavnostním vyhlášení v Zenworku. Přípravy na večírek jsou v plném proudu, tak si udělejte místo v kalendáři a kupte včas vstupenku.