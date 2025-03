Agentura roku: o Nejlepší aktivity pro rozvoj talentů soutěží ve finále čtyři agentury

Ve středu 26. března se sešla porota, která vybírala ty nejlepší akademie, programy, eventy a akce pro talentované lidi z agentur.

„Zasedání poroty soutěže Agentura roku v kategorii Nejlepší aktivity pro rozvoj talentů proběhlo v super konstruktivní a veselé atmosféře. Všichni porotci byli opravdoví profíci a díky jejich přípravě a práci jsme vybrali čtyři úžasné agentury, které se svými aktivitami pro rozvoj talentů zaslouženě dostaly na shortlist pro rok 2024. Gratulujeme!“ vzkazuje agenturám ve finále konzultant a kouč Ondřej Čejka, prezident včerejší poroty.

Porotkyně Lucie Audi, CEO a spoluzakladatelka platformy #HolkyzByznysu k průběhu poroty dodává: „Z online hodnocení vyplynula jasná shoda na několika inspirativních agenturách. Oceňuji kvalitně zpracované přihlášky i doprovodné materiály, které přihlášení dodali. V našich diskusích pro mě hrály důležitou roli také výsledky průzkumu od MAM, který byl zaměřen na spokojenost zaměstnanců s leadershipem a vzděláváním.

Vedle citovaných v porotě živě zasedli: Zuzana Procházková (Boldie), Alžběta Gburíková (Agentura GEN), David Červený (Zaraguza CZ), Jan Klusoň (Welcome to the Jungle), Karolína Kostková (Refresher CZ) a Šimon Hauser (MAM). Aleš Klemperer (Atairu) své stanovisko vyjádřil písemně.

Porota se v časovém limitu dohodla na čtyřech agenturách, které pustila na shortlist.

Aby byla hotová všechna hodnocení, musí zasednout ještě jedna porota. Ta zvolí Talent roku, hlavní porota soutěže, která vybírala několik kategorií, zasedla a usnesla se na výsledcích dnes, 27. března 2025. Harmonogram zveřejňování shortlistů je následující:

Volba klientů 24. 3. – zveřejněno

Odpovědná agentura 26. 3. – zveřejněno

Nejlepší aktivity pro rozvoj talentů 27. 3. – zveřejněno

Nejlepší místo, kde pracovat 28. 3.

Nezávislá agentura roku 28. 3.

Agentura roku 28. 3.

Talent roku 31. 3.

Kreativci, accounti, stratégové a týmy 1. 4.

U kategorie Nejlepší marketér se shortlist nezveřejňuje a neveřejný bude letos také u kategorie Nejlepší nová agentura.

Vítězové budou oznámeni na slavnostním vyhlášení 9. dubna, začátek akce je v 18:30. Vstupenky rychle mizí, rezervujte si svou zde.