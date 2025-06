První Grand Prix pro Česko! Agentura VML získala nejcennější trofej na Cannes Lions

V pražské VML odložili mobily, vyměnili je za tyčinky KitKat a teď za ně po stříbrném lvu získali také Grand Prix na festivalu kreativity Cannes Lions.

Obrovský úspěch zaznamenala agentura VML Prague hned první den během festivalu Cannes Lions. Vstupovala do něj s osmi shortlisty za kampaň „Phone Break – Dej si pauzu od mobilu“ pro značku KitKat. Odpoledne nejdříve získala stříbro za trojici vizuálů v kategorii Print & Publishing. Po slavnostním večerním vyhlášení k tomu navíc přidává Grand Prix za trojici vizuálů v kategorii Outdoor. Zařadila se tak mezi 0,1 procenta z přihlášených prací, které tuto trofej dostanou.

Výhra VML Prague představuje vůbec první Grand Prix z Cannes pro Česko, jak pro MAM potvrdil René Jež, šéf společnosti Lionhearted, jenž je oficiálním reprezentantem festivalu v tuzemsku.

„Je to paráda, máme neskutečnou radost z toho, že se nám podařilo získat Grand Prix. To je navíc první za Česko, takže je nám ctí takhle reprezentovat celý náš obor. Zároveň je to pro nás samozřejmě závazek k další kreativní práci do budoucna,“ řekla pro MAM krátce po převzetí ocenění Iva Welker, CEO pražské VML.

„Mám z toho obrovskou radost. Získat nejvyšší cenu v Cannes po necelých osmi měsících v české pobočce VML je pro mě silný moment a zároveň krásný důkaz toho, že i z Prahy může přijít nápad, který zaujme celý svět,“ doplnil Jake Barrow, šéf kreativy pražské VML.

Oceněná kampaň vyšla z průzkumů, podle nichž lidé tráví takřka čtyři hodiny denně s očima přilepenýma k obrazovkám mobilů, přitom se až 91 procent lidí cítí lépe, když si na mobilu zablokují internet na dva týdny. Na oceněných vizuálech tak mobily VML výstižně nahradila „malý svítící obdélník“ balením tyčinek KitKat. K předání sdělení stačilo zaostřit na ikonický slogan „dej si pauzu“.

„Kampaň přesně zapadá do odkazu odlehčeného marketingu KitKat a pomáhá sloganu značky, který funguje už téměř 70 let, být opravdu aktuální,“ uvedl při spuštění projektu Vojtěch Kubricht, marketingový manažer KitKat pro střední a východní Evropu.

Projekt vznikl na základě na základě interního tendru globální VML pro centrální marketingový tým společnosti Nestlé, do něhož přišlo na 400 návrhů. Vizuály kampaně se objevovaly v Česku během dubna ve venkovní reklamě včetně billboardů a CLV v metru, ale také v tisku. Venkovní prostor poskytla skupina BigBoard, v tištěných médiích kampaň podpořily vydavatelské domy Mafra, Czech News Center a Burda.

„To že jsme celou kampaň dokázali vymyslet, schválit a spustit v rekordním čase, je zásluha sehraného týmu, včetně kolegů z mediální agentury Mindshare, nově WPP Media, kteří pomohli kampani rychle otevřít cestu ven. Právě propojení kreativní, PR, digitální i mediální expertízy pod jednou střechou v rámci WPP Campusu bylo pro úspěch kampaně klíčové,“ doplnila ještě Iva Welker v tiskové zprávě k ocenění.

„Grand Prix je uznáním nejen samotné myšlenky, ale i týmu, který ji dovedl k dokonalosti, a taky klienta, který měl odvahu ji realizovat naplno,“ dodal ještě Barrow.

VML Prague se díky dnešku stala asi nejúspěšnější českou agenturou na festivalu Cannes Lions. Dosud byla rekordmanem WMC Grey, která v roce 2021 získala pět lvů včetně dvou zlatých za antikorupční Hackathon #znamkamarada pro Actum Digital.

Předtím v roce 2014 získala dva zlaté lvy (a jednoho bronzového plus tři shortlisty) kampaň tehdejší Young & Rubicam (nyní VML) pro Harley Davidson. Young & Rubicam má také na kontě rekordní účast české agentury na festivalu, když v roce 2016 získala sedm lvů za dvě kampaně (dva stříbrné za projekt pro Forbes Svět potřebuje více miliardářů a pět bronzových za kampaň Sami jsme byli uprchlíci pro UNHCR).

V posledních letech byla nejúspěšnějším projektem z Česka v Cannes dlouhodobá iniciativa proti nepřiměřené rychlosti 13 minut od McCann Prague a Hero & Outlaw pro ČAP. Kampaně, které byly její součástí sbíraly ocenění předchozí tři roky – loni a předloni přivezly bronzové lvy dva ročníky Národního dne beze spěchu, v roce 2022 získala stříbro kampaň s dokumentem Víta Klusáka.