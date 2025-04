Brněnská krása. Galerie Vaňkovka překvapila aprílovou kampaní s Martinem Hranáčem

Brněnská Galerie Vaňkovka ve spolupráci s populárním bavičem Martinem Hranáčem a agenturou Media Age připravila na letošního apríla netradiční marketingovou kampaň, která mezi veřejností vzbudila značný rozruch.

„Kreativní koncept, volně inspirovaný slavnou hollywoodskou klasikou Americká krása, přilákal pozornost lidí přímo v ulicích Brna i na sociálních sítích,“ těší marketingovou manažerku Galerie Vaňkovka Natálii Vrbovou.

Na apríla se na hlavní příjezdové tepně od Svitav do Brna objevil vizuál zobrazující velmi spoře oděného baviče obklopeného dárkovými kartami.

„Už dlouho jsem toužil po profesionálním trochu lechtivějším focení. Teď se mi ten sen díky Galerii Vaňkovka splnil,“ uvedl Martin Hranáč k fotografii billboardu a odkázal, stejně jako samotný billboard, na web ukazutivic.cz.

Kdo si tuto adresu do vyhledavače zadal, záhy zjistil, že se stal obětí aprílového žertíku. Dostal se totiž na web Galerie Vaňkovka, kde na něj místo dalších exkluzivních fotografií čekal Martin Hranáč třímající v ruce… dárkovou kartu Galerie Vaňkovka.

Na ty, kteří navštívili webovou stránku s touhou spatřit pikantní fotky Martina Hranáče, čekalo překvapení

© Galerie Vaňkovka

„Byla to zábavná spolupráce. Tušil jsem, že reakce budou bouřlivé, ale překvapilo mě, kolik lidí se na aprílový vtip nachytalo,“ usmívá se Martin Hranáč.

Kampaň zaznamenala mimořádný úspěch. Během jediného dne i díky sdílení celého žertíku na sociálních sítích výrazně vzrostlo jak obecné povědomí o dárkových kartách, tak samotná návštěvnost stránky, kde jsou karty k zakoupení.

„Chtěli jsme vytvořit něco, co lidi zaujme, pobaví a zároveň neotřele představí dárkové karty Galerie Vaňkovka. A to se povedlo do puntíku,“ dodává Filip Svoboda z agentury Media Age.

© Galerie Vaňkovka