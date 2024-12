Tendr na novou vizuální identitu státu vyvolá emoce. Na to jsme připraveni, vzkazuje MZV

Možná už za dva měsíce bychom mohli znát novou vizuální identitu Česka. Zakázka vzbuzuje velký zájem, říká Marek Pyszko, zvláštní zmocněnec pro jednotnou prezentaci Česka v zahraničí na MZV.

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj vyhlásilo na začátku listopadu otevřenou soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu pro centrální státní orgány. „Klíčem k úspěchu je meziresortní spolupráce, komunikace, kvalitně připravený grafický manuál a centrální koordinátor,“ říká Martin Pyszko, zvláštní zmocněnec pro jednotnou prezentaci Česka v zahraničí na MZV.

Jaký je aktuálně stav výběrového řízení? Již registrujete přihlášky?

To vám bohužel neřeknu, protože soutěž administrujeme prostřednictvím Národního elektronického nástroje, do nějž nemám přístup, ten má jen náš útvar zakázek, ale na soutěž registruji velmi pozitivní ohlasy z řad českých grafických studií. Věřím, že se zájem mezi odborníky rychle šíří.

Reklama

Co si máme představit pod označením „velmi pozitivní ohlasy“?

Komunita grafických designérů v Česku není příliš velká. Osobně jsem měl možnost se s několika odborníky potkat a z jejich reakcí vím, že zakázka vzbuzuje velký zájem. Vzhledem k pravidlům soutěže se však držíme formálních hranic a přímo nekomunikujeme s potenciálními účastníky.

Jaká je vaše role v tomto projektu?

V létě jsem byl jmenován zvláštním zmocněncem pro jednotnou prezentaci Česka v zahraničí. Jedná se o skutečně důležitý projekt, jehož cílem je sjednotit vizuální styl státu, který dosud působil velmi roztříštěně. Mám na starosti koordinaci projektu, který však není pouze dílem MZV, ale je výsledkem meziresortní spolupráce, protože na projektu spolupracují kolegové z Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Úřadu vlády i dalších institucí. Klíčovou roli hraje Komise pro jednotnou prezentaci Česka, v níž jsou zastoupeny všechny resorty.

Proč je hlavním zadavatelem právě Ministerstvo zahraničních věcí?

Ministerstvo zahraničních věcí dostalo tento úkol formálním usnesením vlády, protože má s touto problematikou historické zkušenosti. Již v minulosti jsme se podíleli na tvorbě jednotného vizuálu, který byl ale nakonec použit pouze naším resortem. Tento projekt je tedy pokusem o komplexní a dlouhodobé řešení pro celý stát.

Začátek by měl zahrnovat jednoduché kroky, jako je sjednocení log na webových stránkách a v digitální komunikaci.

Jak chcete změnu identity komunikovat jednotlivým resortům?

Resorty jsou do procesu již nyní zapojeny a průběžně je informujeme. Mnohá ministerstva pozastavila vlastní plány na změnu vizuální identity a čekají na výsledek naší soutěže. Oficiální oznámení proběhne schválením vládou, ale resorty již dnes o projektu vědí a podporují ho.

Soutěž a její případné zdárné ukončení je ale jen špičkou ledovce, pak musí přijít na řadu implementace. Jak si představujete, že vlastně bude probíhat?

Začátek by měl zahrnovat jednoduché kroky, jako je sjednocení log na webových stránkách a v digitální komunikaci. Nejprve dojde ke změně v rámci ústředních orgánů státní správy, kam patří ministerstva a dále například Český statistický úřad, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a tak dále. Očekáváme, že viditelné změny budou patrné ihned, implementace by pak měla být hotová do dvou až pěti let.

Takže nová identita se dotkne také vzhledu webů a portálů?

Ano, projekt navazuje na úspěšné sjednocení domény gov.cz. Máme k dispozici design systém pro webové stránky ministerstev, který již nyní sjednocuje jejich funkční podobu. Nový jednotný vizuální styl plánujeme implementovat i do tohoto systému. Díky tomu budou weby v budoucnu působit jednotně nejen po vizuální, ale i po funkční stránce.

Nebude zavedení jednotné identity pro některá ministerstva a úřady komplikované?

Bude tak málo komplikované, jak dobře projekt implementace připravíme. Klíčem k úspěchu je meziresortní spolupráce, komunikace, kvalitně připravený grafický manuál a centrální koordinátor. Pokud budou ministerstva mít k dispozici odborného poradce, který jim pomůže se zaváděním, celý proces bude jednodušší. Věřím, že to bude spíše naopak a dobře připravená jednotná podoba usnadní dosavadní práci resortům a zlepší kvalitu jejich komunikace.

Jaký je odhad rozpočtu na implementaci?

Implementace je něco, co si bude řešit každý resort sám, včetně efektivity provedení. Náklady se tedy budou lišit podle možností jednotlivých ministerstev. Předpokládáme nutnost zřízení centrální pozice pro koordinaci, logickým místem by mohl být například Úřad vlády, kde by mohla vzniknout role člověka odpovědného za pomoc ostatním resortům. Například na MZV plánujeme implementaci pokrýt v rámci stávajících provozních nákladů. Použijeme současné kapacity pro zavedení vizuálního stylu do online i tištěné komunikace, jako jsou dopisy, vizitky nebo dárkové předměty, které bychom vyráběli tak jako tak. IT systémy se také postupně přizpůsobí novému vizuálnímu stylu bez zvýšení nákladů.

Nechceme po studiích, aby navrhovala kompletní weby, ale aby předložila návrh, který bude funkční i v online prostředí.

A jak chcete zajistit, že jednotlivé resorty budou ochotny do implementace investovat?

Klíčem je dodat kvalitní a smysluplný produkt. Pokud ministerstvům nabídneme grafický manuál a centrální podporu při zavádění, může to pro ně být výrazná pomoc. Mnohá ministerstva nemají vlastní odborníky na grafiku a jednotná podoba materiálů by pro ně mohla být spíše přínosem. Vnímám pozitivní zpětnou vazbu od resortů, a to nejen těch, které se na projektu podílejí. Vše bude důkladně připraveno na centrální úrovni, aby ministerstva dostala kvalitní vstupy pro snadnou implementaci.

Co konkrétně tedy zahrnuje zadání pro grafická studia?

Součástí výběrového řízení je návrh vizuálního stylu a loga, které bude použitelné jak například pro vizitky, tak pro webové stránky. Nechceme po studiích, aby navrhovala kompletní weby, ale aby předložila návrh, který bude funkční i v online prostředí. Zadání je otevřené a umožňuje různá řešení — například jednotný vizuál pro všechny resorty, nebo vizuály s drobnými odlišnostmi. Součástí návrhu musí být ukázky aplikace vizuálního stylu na vybrané scénáře, jako jsou například domovská stránka justice.cz, stánek na veletrhu nebo ikona aplikace v mobilním telefonu. Chceme, ať je návrh funkční ve všech ohledech.

Předpokládejme, že soutěž úspěšně skončí, jaké budou další kroky?

Po uzavření výběrového řízení a výběru vítěze začne fáze přípravy grafického manuálu. Tato část bude probíhat ve spolupráci s vítězným studiem, které bude poskytovat podporu při testování a implementaci vizuálního stylu na jednotlivých resortech. Naším cílem je dosáhnout plné funkčnosti a jednotnosti ve všech aspektech státní správy.

A počítáte s dlouhodobou spoluprací či supervizí vítězného grafického studia?

Zakázka je nastavena tak, že v první fázi vysoutěžíme nejlepší návrh jednotného vizuálního stylu a loga. Následně s vítězem vstoupíme do dlouhodobější druhé fáze, která zahrnuje přípravu grafického manuálu. Tento proces nebude jednorázový — chceme, aby to byl dialog, kdy se bude vše testovat a upravovat podle potřeby.

Je následná spolupráce součástí rozpočtu?

Ano. Vítěz získá za návrh milion korun bez daně. Druhá část zakázky, která zahrnuje vytvoření grafického manuálu a další podporu, je ohodnocena na 1,7 milionu korun bez daně. Všechny detaily jsou přesně vymezeny v soutěžních podmínkách.

Proč v dokumentech k výběrovému řízení nejsou zveřejněna jména členů poroty?

Je to proto, že složení komise není ještě finální. Chceme, aby v porotě seděli výhradně odborníci na grafický design s prokazatelnou praxí. Očekáváme, že porota bude finalizována na začátku příštího roku. Chceme ji představit veřejnosti ještě před uzavřením soutěže. Transparentnost je pro nás zásadní, proto chceme, aby členové byli veřejně obhájitelní a respektovaní. Porota bude složena z aktivních grafických designérů, akademiků nebo odborníků z praxe. Základem je, aby nikdo z poroty neměl střet zájmů a mohl objektivně posoudit kvalitu návrhů. Soutěž je navržena tak, aby nehrála roli cena, ale kvalita.

Počítáte s tím, že porotci budou pouze z Česka, nebo bude zahraniční účast?

Zatím jsme o tom neuvažovali, ale samozřejmě i to je možná cesta.

Nemyslíte, že by to prospělo?

Určitě ano. Pokud to zákon dovoluje, i účast zahraničního porotce je možná.

‚Soutěž přitahuje značnou pozornost, a nejen kvůli potenciálnímu střetu zájmů. Inspirovali jste se ohledně toho, jak ji pořádat, v jiných státech EU?

Všechno záleží na prostředí, ve kterém se nacházíme. My se pohybujeme v prostředí, kde nám vláda zadala úkol a my ho na platformě Komise pro jednotnou prezentaci realizujeme. Návrh by měl vycházet z naší tradice, zároveň musí být i konsenzuální. Veškerý průběh soutěže proto vychází ze specifických potřeb naší státní správy a také legislativních rámců, které jsou nám nastaveny. Zákon o veřejných zakázkách, který se na tuto soutěž vztahuje, je pro nás určující. Ten je v každé zemi jiný a české prostředí je proto svým způsobem unikátní. Zakázka je postavena čistě na odborné bázi a může sloužit jako příklad pro ostatní resorty do budoucna. Je to ukázka, jak soutěžit ne cenu, ale kvalitu, abychom získali opravdu nejlepší návrh. Porotci budou vybírat návrhy anonymně, což má zajistit, že vítěz bude skutečně nejlepší. A nerozhodne to, že měl někdo o deset tisíc nižší nabídku. Je to ve skutečnosti hodně peněz, neměl by to však být rozhodující faktor v zakázce za tři miliony. Tato soutěž ukazuje, že chceme jít cestou kvality. Rovněž registrují zájem o průběh naší soutěže v zahraničí, třeba s ohledem na meziresortní spolupráci. Pro nás a pro tuto zakázku je klíčové, že máme odbornou pomoc, garanta, s nímž vše konzultujeme.

Myslíte Unii českého grafického designu?

Přesně tak. Tato spolupráce je výsledkem předchozí soutěže na poradce ve výběrovém řízení pro aktuální zakázku. Unie jednak zpracovala analýzu toho, jak by zakázka měla vypadat po grafické stránce a rovněž nám pomáhá například zodpovědět dotazy odborného charakteru, které v souvislosti se soutěží dostáváme.

Počítáme s mediálním zájmem. Argumenty jsou jasné — finanční a praktické, ukážeme na příkladech z jiných zemí, že tento přístup funguje, že pomůže státu i občanům.

Proč jste nenavázali spolupráci s organizací Czech Design, která má bohaté zkušenosti s pořádáním tendrů v oblasti grafického designu?

Czech Design měl možnost zapojit se do výběrového řízení, což byla formální cesta, jak se stát odborným garantem. Soutěž proběhla v první polovině roku, byla otevřená a informace o ní jsou veřejně dostupné. Vítězem se stala Unie českého grafického designu.

Kolik času po uzavření přihlášek do soutěže bude mít komise na hodnocení?

Pokud nenastanou žádné komplikace, nebudeme na nic čekat a začneme hodnotit ihned.

Což znamená?

Že výsledek bychom měli mít do konce února 2025. Vláda by pak vítězný návrh měla posoudit do léta. Věřím, že do půl roku bude vše hotové a bude možné připravit implementace.

Bude hodnocení probíhat živě na jednom místě?

Určitě. Máme zájem, aby všechny návrhy byly hodnoceny ve stejné formě, takže budou vytištěny ve stejném formátu u všech účastníků soutěže. Nikdo nebude mít možnost hodnotit návrhy v online podobě.

Máte rozmyšlenou krizovou komunikaci, kdyby došlo k odporu veřejnosti nebo institucí?

Uvědomuji si, že projekt vyvolá emoce, ať už pozitivní, nebo negativní. A ty negativní mohou být silné, pokud nebudeme dostatečně vysvětlovat, co děláme a proč to děláme. Máme připravenu strategickou komunikaci, která má občanům vysvětlit, proč je tento projekt důležitý a jaký má přínos. Budeme připraveni komunikovat o projektu na všech platformách, počítáme s mediálním zájmem. Argumenty jsou jasné — finanční a praktické, ukážeme na příkladech z jiných zemí, že tento přístup funguje, že pomůže státu i občanům. Lidé budou vědět, proč to děláme a jak to zlepší komunikaci mezi státem a občany.

A co konkrétní otázky typu, proč by mělo nové logo vycházet z malého státního znaku a ne z velkého, který reprezentuje i Moravu a Slezsko?

To je otázka, která se objevuje docela často. Odpověď je jednoduchá: malý státní znak je pro tento účel vhodnější, protože velký státní znak by nebyl praktický pro použití v logu. Také to byl doporučený postup odborného garanta. Malý státní znak reprezentuje celé Česko, což je pro nás klíčové. Na podobné otázky jsme připraveni odpovídat a vysvětlovat je veřejnosti.

Co třeba kritika finanční stránky věci?

Pokud budu mluvit jako občan, tak bych chtěl vysvětlení, jak stát hospodaří s mými prostředky. Chtěl bych vědět, jak je tento projekt pro mě prospěšný. Odpovědí je, a teď již hovořím za zmocněnce, že tento projekt uspoří státu peníze. A také, že stát bude jako partner srozumitelnější a efektivnější. Ty úspory jsou opravdu zásadní argument. Pokud jednotnou identitu uděláme jednou a pro všechny instituce, bude to výhodnější, než kdyby si každý úřad dělal všechno sám a v mezidobí to zbytečně prodražoval.