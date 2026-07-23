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Heroes of Online mění digitální dosah v pomoc: Desítky tisíc lidí viděly realitu psích útulků

Projekt Heroes of Online spojil známé české influencery a tvůrce obsahu s cílem podpořit adopci opuštěných psů. Zapojení tvůrců, kteří navštívili útulek a upozornili na problematiku zvířat hledajících nový domov, oslovilo na sociálních sítích více než 200 tisíc uživatelů.

Hlavním cílem akce byla dlouhodobá osvěta. Influenceři jako zápasník UFC David Dvořák, Markét Morwick, Jana Marvanová, Ladislav Jambor a Samuel Samake strávili den prohlídkou útulku, mazlením a aktivním venčením pejsků. Autentické emoce a příběhy zvířat pak skrze svá videa sdíleli se svými fanoušky, přičemž další materiály budou tvůrci na své sítě teprve postupně uvolňovat.

Významnou oporou projektu se stal e-shop chovatelských potřeb Bezedná miska. Ten jako hlavní partner vyčlenil speciální rozpočet, za který byly nakoupeny a přímo na místě předány kvalitní dary od krmiva až po nezbytné chovatelské potřeby, které útulku okamžitě usnadní provoz.

„V Heroes of Online věříme, že influenceři mají zodpovědnost za to, jaké hodnoty předávají dál. Pokud se nám díky našemu dosahu podaří inspirovat lidi k adopci nebo podpoře, mělo to smysl. A to je teprve začátek,“ uvádí za projekt Heroes of Online Markéta Šináglová, Managing Director.

Pomoc útulku ze strany fanoušků navíc nekončí. U všech zveřejněných videí a příspěvků je trvale umístěno přímé číslo bankovního účtu útulku, kam mohou lidé posílat finanční příspěvky i nadále.

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