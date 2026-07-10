Evropská komise: Návykový design Instagramu a Facebooku porušuje akt o digitálních službách

Evropská komise předběžně dospěla k závěru, že společnost Meta porušuje nařízení Digital Services Act (DSA) kvůli návykovému designu platforem Facebook a Instagram. Výhrady se týkají funkcí, jako jsou nekonečné scrollování (infinite scroll), automatické přehrávání videí, push notifikace nebo vysoce personalizované doporučovací algoritmy.
Podle Komise Meta nedostatečně vyhodnotila rizika, která tyto prvky představují pro fyzické i duševní zdraví uživatelů, zejména pak dětí a dalších zranitelných skupin. „Meta například nezohlednila některé designové prvky Instagramu a Facebooku, jako jsou vysoce personalizovaná doporučení, automatické přehrávání videí nebo nekonečné posouvání obsahu, které uživatelům neustále zobrazují nový obsah. Tyto funkce posilují nutkání uživatelů pokračovat v procházení obsahu a uvádějí mozek do režimu ‚autopilota‘, čímž přispívají ke vzniku nezdravých návyků a kompulzivního používání,“ uvádí ve svém předběžném hodnocení.
Komise zároveň zpochybňuje účinnost opatření, která Meta dosud zavedla ke zmírnění těchto rizik. Podle předběžných závěrů platforma nenabízí dostatečně efektivní nástroje pro správu času stráveného v aplikacích. Mechanismy lze podle Komise snadno odmítnout nebo obejít a nevedou k reálnému omezení ani lepší kontrole času, který uživatelé na Facebooku a Instagramu tráví.
Výhrady směřují také k rodičovské kontrole. Komise upozorňuje, že její účinnost závisí na tom, zda rodiče nebo zákonní zástupci disponují dostatečnými technickými znalostmi a jsou ochotni věnovat čas nastavení i průběžné správě těchto nástrojů. To podle ní významně omezuje schopnost rodičovských kontrol chránit nezletilé před riziky spojenými s návykovým designem sociálních sítí.
Za nedostatečná označila Komise rovněž osvětová opatření společnosti Meta, například doporučení nebo odkazy na zdroje týkající se duševního zdraví dostupné prostřednictvím samostatné stránky „Centrum bezpečnosti“. Podle Komise dostatečně nezmírňují rizika spojená s návykovým designem Facebooku a Instagramu.
Evropská komise proto očekává, že Meta upraví samotný design Facebooku a Instagramu. Navrhuje například vypnout ve výchozím nastavení funkce automatického přehrávání videí a nekonečného posouvání obsahu, zavést účinnější připomínky a přestávky při používání aplikací (screen time breaks) a upravit algoritmy tak, aby nebyly navrženy hlavně s cílem přimět uživatele trávit na platformě více času.
Předběžné závěry zatím nepředjímají konečné rozhodnutí. Meta má nyní možnost se k nim vyjádřit a využít svého práva na obhajobu. Pokud Komise své závěry potvrdí, může společnosti uložit pokutu až do výše šesti procent jejího celosvětového ročního obratu.
„Ochrana fyzického a duševního zdraví Evropanů musí být prioritou sociálních médií. Akt o digitálních službách poskytuje jasný rámec, který umožňuje činit platformy odpovědnými za návykový design jejich služeb a jeho dopady. Jsme plně odhodláni prosazovat evropskou legislativu,“ uvedla výkonná místopředsedkyně Evropské komise pro technologickou suverenitu, bezpečnost a demokracii Henna Virkkunen.