Decathlon představuje novou digitální platformu. Nyní ji spustil také v Česku

U příležitosti 50. výročí svého založení spouští Decathlon novou e-commerce platformu. Jde o další krok v transformaci značky a rozvoji jejího omnichannel ekosystému. Nová platforma propojuje online a offline prostředí do jednoho celku a má sportovcům přinášet plynulejší, jednodušší a více personalizovanou zákaznickou zkušenost.
Platforma už úspěšně funguje na několika evropských trzích. Decathlon ji spustil ve Francii a první červnový týden také v Česku. V rámci Decathlonu je Česká republika již jedenáctou zemí, která na tuto platformu přešla. „Slibujeme si nárůst konverzního poměru, průměrného košíku, zrychlení procesu objednávky, NPS a mnoha dalších metrik tak, jako tomu bylo v jiných zemích,“ říká Jakub Čuprunov, Digital Experience Leader Decathlonu Česká republika.
Nejvíce se změny projeví v mobilní verzi webu a mobilní aplikaci, jejichž podíl je dohromady již kolem 75 procent. „Je ještě velmi brzy něco hodnotit, ale již po prvním týdnu vidíme velmi slibná čísla, např. nárůst více než 10 % v celkovém konverzním poměru a 3 % nárůst dokončení zahájených košíků,“ dodává Čuprunov.
Nejde jen o nový vzhled webu, ale o zásadní proměnu digitálního ekosystému Decathlonu. Značka ji navrhla tak, aby dlouhodobě podpořila rozvoj omnichannel modelu a usnadnila zavádění nových služeb. „Společná transformace našich prodejen a digitální platformy je klíčovým krokem pro budoucnost Decathlonu. Naší ambicí je nabídnout plynulou a personalizovanou zkušenost, která bude zákazníka provázet od objevování vhodného produktu až po samotnou sportovní aktivitu. Právě tím naplňujeme náš cíl zpřístupňovat sport co největšímu počtu lidí,“ říká Bastien Grandgeorge, generální ředitel Decathlon France.
Decathlon propojuje online a kamenné prodejny
Nové digitální prostředí pohání modulární a centralizovaná technologická architektura. Ta sjednocuje správu objednávek, skladových zásob, plateb i nákupního procesu. Díky tomu Decathlon zvyšuje stabilitu, zrychluje vývoj a získává větší flexibilitu při zavádění nových funkcí. Dalším pilířem transformace je modernizace uživatelské zkušenosti. Nové rozhraní navazuje na proměnu prodejen Decathlon a nabízí intuitivnější orientaci, jednodušší nákupní cestu a plynulé propojení mezi digitálním prostředím a kamennými prodejnami.
Modernizace prodejen, kterou Decathlon zahájil v roce 2023, patří mezi hlavní projekty transformace značky. Ve Francii již zmodernizoval téměř 100 prodejen. V Česku prošly modernizací čtyři prodejny a další dvě otevřely už v novém konceptu.
Méně klikání a rychlejší nákup
Decathlon vyvinul novou platformu přímo ve svém technologickém ekosystému. Díky modulárnímu systému mohou jednotlivé země rychleji zavádět nové služby a funkce podle svých potřeb. Mobilní uživatelé dnes tvoří většinu návštěvníků e-shopu. Decathlon proto přináší jednodušší orientaci, přehlednější obsah a rychlejší nákupní proces. Decathlon zároveň zjednodušil průchod košíkem i objednávku bez registrace.
„Pro zákazníky je největší změnou jednodušší a přirozenější ovládání, zejména na mobilních telefonech a v aplikaci. Nákupní cesta je přehlednější, košík funguje na jedné stránce a jednodušší je také objednávka bez registrace. Do budoucna navíc platforma umožní ještě lepší propojení produktů se službami, jako jsou Rent nebo Buy Back. Zákazník tak například u vybraného kola uvidí nejen možnost nákupu nového produktu, ale také variantu z druhé ruky nebo možnost pronájmu,“ vysvětluje Čuprunov.
Nová infrastruktura zároveň umožňuje rychlejší testování nových funkcí napříč evropskými trhy. Decathlon tak může ověřovat změny a sbírat potřebná data během několika týdnů namísto měsíců, a to urychluje zavádění inovací pro zákazníky. Platforma již funguje ve Velké Británii, Německu, Itálii, Španělsku, Belgii, Nizozemsku, Portugalsku nebo Švýcarsku. Na těchto trzích Decathlon zaznamenal zlepšení konverzního poměru i růst hrubé hodnoty prodaného zboží (GMV). Decathlon platformu zavádí postupně, aby ji mohl testovat v reálném provozu a průběžně zapracovávat zpětnou vazbu zákazníků. Díky tomuto přístupu průběžně zlepšuje kvalitu služeb a rozšiřuje nabídku nových funkcí a služeb s vysokou přidanou hodnotou.