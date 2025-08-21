Pro Vodafone bude média v regionu EMEA nakupovat opět Dentsu

Agentura Dentsu si po úspěšném výběrovém řízení udržela mediální nákup pro skupinu Vodafone v Evropě, na Středním východě a v Africe.
Nová tříletá smlouva navazuje na dosavadní šestiletou spolupráci a vstupuje v účinnost 1. ledna 2026. Bude pokrývat mediální aktivity v těchto zemích: Albánie, Česká republika, Egypt, Irsko, Jihoafrická republika, Německo, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Turecko a Spojené království. Ve Spojeném království se spolupráce týká značek Vodafone a VOXI.
Partnerství podle tiskové zprávy posouvá agenturu Dentsu z role tradičního poskytovatele mediálních služeb na strategického partnera pro transformaci, jehož klíčovým nástrojem jsou média.
Společným cílem je přinášet inovativní a měřitelné výsledky, a to především díky využití silných stránek skupiny Dentsu v oblasti analýzy dat, umělé inteligence a poznatků o chování cílových skupin. Dentsu také nedávno vyhrála tendr na nákup médií ve střední a východní Evropě pro společnost Wolt, o vítězství ve výběrovém řízení informovala v dubnu.