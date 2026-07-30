Zavoral: Regionální studia Českého rozhlasu povedou stávající ředitelé

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral prodloužil mandáty všem stávajícím ředitelům regionálních studií. Ve vedení dvanácti ze čtrnácti regionálních studií Českého rozhlasu tak budou pokračovat dosavadní ředitelé i po 30. září 2026. O novém vedení studií v Plzni a Karlových Varech zatím nebylo rozhodnuto.
„Regionální studia jsou důležitou součástí veřejné služby Českého rozhlasu. Jejich ředitelé dlouhodobě prokazují, že dokážou odpovědně vést své týmy, rozvíjet vysílání a přinášet posluchačům kvalitní obsah, který vychází z důkladné znalosti jednotlivých regionů. Prodloužení jejich mandátů je oceněním dosavadní práce a zároveň přináší stabilitu potřebnou pro další rozvoj regionálního vysílání,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
Ve funkcích pokračují následující ředitelé:
- Zdeněk Duspiva – Český rozhlas České Budějovice a Český rozhlas Vysočina
- Jiří Kánský – Český rozhlas Hradec Králové a Český rozhlas Pardubice
- Milan Knotek – Český rozhlas Liberec a Český rozhlas Sever
- Josef Podstata – Český rozhlas Brno, Český rozhlas Olomouc, Český rozhlas Ostrava a Český rozhlas Zlín
- Petr Sznapka – Český rozhlas Střední Čechy a Český rozhlas Rádio Praha
Samostatně bude rozhodnuto o novém řediteli studií Český rozhlas Plzeň a Český rozhlas Karlovy Vary. Jejich dosavadní ředitel David Jakš od 1. července 2026 působí jako stálý zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu v Asii se sídlem v jihokorejském Soulu. O jeho nástupci zatím nebylo rozhodnuto. Vedením obou studií je dočasně pověřen intendant regionálního vysílání Pavel Kozler.
Český rozhlas provozuje čtrnáct regionálních studií, která posluchačům přinášejí aktuální zpravodajství, publicistiku, servisní informace, kulturní obsah a zábavu zaměřenou na dění v jednotlivých krajích. V letošním roce regionální vysílání ČRo dále posílil o nový denní zpravodajsko-publicistický souhrn Den v kraji. V rámci nového projektu Regionální stopař mapují redaktoři zajímavé události a akce daného regionu a živě z nich vstupují do vysílání.
Další novinkou je pořad Osobnosti Česka s moderátorem Oskarem Hesem, který v rozhovorech představuje významné a inspirativní osobnosti veřejného, kulturního, sportovního, vědeckého a společenského života. Rozvoj regionálního vysílání znamená také větší prostor pro investigativní práci v krajích a posílení regionálního obsahu na zpravodajském serveru iROZHLAS.cz.