GymBeam boří mýtus o kreatinu. Nová kampaň ukazuje, že není jen pro muže

Kreatin už není jen výsadou kulturistů nebo profesionálních sportovců. Přesto kolem něj stále přetrvává řada mýtů – například ten, že je určen především mužům. Právě na to reaguje GymBeam novou kampaní, která staví do popředí ženy. Hlavními tvářemi více než minutového videa jsou dlouholetý ambasador značky Jakub Enžl a nová ambasadorka Nikola Uhlířová. Kampaň zároveň poprvé představuje i nový vzhled produktu, který otevírá novou vizuální identitu produktových řad značky.
„Kreatin monohydrát patří mezi nejlépe vědecky prozkoumané doplňky stravy na světě a jeho účinky potvrzují stovky studií. Přispívá ke zvýšení fyzické výkonnosti během krátkodobých po sobě následujících intervalů intenzivního cvičení, a své místo si proto našel nejen mezi silovými sportovci, ale také u běžců, příznivců HIIT tréninků, CrossFitu nebo týmových sportů. Využít jej mohou ženy i muži bez ohledu na výkonnostní úroveň,“ uvádí GymBeam.
Přesto je kreatin podle společnosti stále spojován především s mužským fitness prostředím. GymBeam se proto ve své nové kampani rozhodl tento zažitý stereotyp narušit a ukázat, že moderní sportovní výživa je určena všem, kdo chtějí podpořit svůj aktivní životní styl. Kampaň zároveň reaguje na dobu, kdy je stále těžší rozlišit skutečné výsledky od obrazů vytvořených pomocí filtrů nebo umělé inteligence. Připomíná, že žádná technologie nenahradí poctivý trénink ani dlouhodobou práci na vlastním těle.
„Na sociálních sítích dnes během pár vteřin vznikne dokonalá postava díky filtrům nebo AI. Ve skutečnosti ale žádná zkratka neexistuje. Chtěli jsme připomenout, že skutečné výsledky stojí na pravidelném pohybu, disciplíně a kvalitní výživě. Kreatin není jen pro kulturisty ani jen pro muže – je to jeden z nejlépe prozkoumaných doplňků, který může pomoci každému, kdo na sobě chce dlouhodobě pracovat,“ říká Dalibor Cicman, zakladatel a CEO GymBeam.
Nová kampaň staví ženy do centra pozornosti
Video vzniklo jako hlavní kreativní výstup nové kampaně. Vedle influencera Jakuba Enžla a nové ambasadorky Nikoly Uhlířové se v něm objevují také Laura Vrbičanová, Simona Barancová, Michaela Holcová a Ajlin Racenbergerová. Každý z ambasadorů reprezentuje jiný přístup ke sportu i aktivnímu životnímu stylu, společným jmenovatelem je ale snaha ukázat, že sportovní výživa nemá být spojována se stereotypy, ale s individuálními cíli každého člověka.
Kampaň poběží napříč digitálními kanály GymBeam ve více evropských zemích a navazuje na dlouhodobou strategii značky zpřístupňovat sportovní výživu širšímu publiku a bourat zakořeněné mýty. Byla tvořena ve spolupráci s Darwin & the Machines a DARQ studio.
Nová kampaň zároveň vůbec poprvé představuje přepracovaný design produktu 100% Mikronizovaný kreatin monohydrát. Právě tento produkt otevírá postupnou proměnu vizuální identity produktových řad GymBeam. Zákazníci se proto mohou přechodně setkávat jak s původními, tak s novými obaly. Produkt nově vyzdvihuje také důraz značky na kvalitu – kreatin je vyráběný v Německu a pravidelně laboratorně testovaný, aby zákazníci měli jistotu čistoty a složení.