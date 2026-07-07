Začátek letních prázdnin byl pro zpravodajství TV Nova mimořádně úspěšný

První týden letních prázdnin přinesl TV Nova mimořádný čtenářský a divácký zájem o zpravodajství. Web TN.cz zaznamenal nejvyšší návštěvnost letošního roku, historicky nejlepší týden má za sebou také TN Live a velmi silnou pozici si udržely i Televizní noviny.
Zpravodajský web TN.cz zaznamenal v uplynulém týdnu od 29. 6. do 5. 7. 2026 nejvyšší návštěvnost letošního roku. Celkem ho navštívilo 1,92 milionu reálných uživatelů a jeho videoobsah přesáhl 5 milionů video views. Největší zájem měli návštěvníci webu o aktuální vývoj počasí, začátek letní turistické sezony, zahraniční dění a spotřebitelská témata.
„Dlouhodobě propojujeme fungování online redakce, TN Live i Televizních novin. Právě tato spolupráce nám umožňuje rychle reagovat na aktuální dění a nabídnout divákům i čtenářům kvalitní obsah,“ uvedl Vladimír Rosol, šéfredaktor zpravodajství a zástupce ředitele zpravodajství a publicistiky TV Nova.
Na úspěch TN.cz navázal také zpravodajsko-lifestylový kanál TN Live, který měl díky tematickému propojení s webem historicky nejlepší týden. V součtu na platformách TN.cz, Oneplay a HbbTV dosáhl podle interního měření celkem 1,8 milionu video views. Čtyřiadvacetihodinový kanál navíc nedávno rozšířil svou distribuci a diváci ho najdou také v nabídce Magenta TV. „Cílem TN Live je v tuto chvíli posilovat ranní a denní zpravodajské vysílání a postupně navyšovat počet aktuálních rozhovorů,“ řekl Martin Synek, producent TN Live.
Velkému zájmu diváků se v minulém týdnu tradičně těšily také Televizní noviny, které dosáhly průměrného podílu na sledovanosti 31,37 procent v cílové skupině 15-54 a celkově zasáhly 2,8 milionu diváků starších čtyř let. „Čtenářský a divácký zájem o naše zpravodajství napříč platformami potvrzuje dlouhodobě silnou pozici TV Nova na českém trhu,“ uvádí Kamil Houska, ředitel zpravodajství a publicistiky TV Nova.