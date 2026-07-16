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Sociální sítě už nejsou doplněk kampaní. MAFRA potvrzuje rostoucí zájem o komplexní digitální komunikaci

Sociální sítě se stávají jedním z nejrychleji rostoucích segmentů digitální reklamy a stále častěji jsou nedílnou součástí marketingových strategií firem. První pololetí roku 2026 potvrdilo rostoucí zájem zadavatelů o komplexní kampaně, které propojují kvalitní obsah, silné mediální značky a výkon sociálních sítí.

Mediální skupina MAFRA během prvních šesti měsíců letošního roku realizovala více než 1 250 reklamních formátů na sociálních sítích pro téměř 400 klientů z celé České republiky. Vedle velkých celostátních značek přitom stále častěji využívají sociální sítě MAFRY také regionální firmy a instituce, které oceňují možnost přesného geografického cílení kampaní až na úroveň jednotlivých krajů.

Mezi obchodně nejúspěšnější projekty prvního pololetí patřily kampaně navázané na nejvýznamnější sportovní události letošního roku. Mimořádný zájem klientů zaznamenaly především kampaně spojené se zpravodajstvím ze Zimních olympijských her v Miláně a Cortině, Mistrovství světa v ledním hokeji a Mistrovství světa ve fotbale. Vedle sportovních kampaní zaznamenala MAFRA výrazný růst zájmu také o náborové kampaně a regionálně cílenou komunikaci.

Největší zájem klienti dlouhodobě projevují o kampaně na značkách iDNES.cz, eMimino, Expres, Lidovky.cz, Metro a dalších titulech mediální skupiny MAFRA. Významně roste také podíl videí, Reels, Stories a obsahových kampaní připravovaných na míru jednotlivým zadavatelům.

„Výsledky prvního pololetí potvrzují, že sociální sítě už dávno nejsou jen doplňkem mediálních kampaní. Staly se plnohodnotnou součástí marketingových strategií našich klientů. Těší mě, že se nám podařilo vybudovat obchodní model, který propojuje kvalitní redakční obsah, důvěryhodné mediální značky a výkon sociálních sítí do jednoho funkčního celku,“ říká David Korn, obchodní ředitel a člen představenstva mediální skupiny MAFRA.

Mezi významné zadavatele social media kampaní v prvním pololetí patřily například společnosti Allegro, Budějovický Budvar, RegioJet, HC Sparta Praha, Mattoni 1873, Coca-Cola Česká republika, VISA nebo Pierre Fabre. MAFRA současně realizovala kampaně pro stovky dalších klientů z oblasti retailu, automotive, financí, cestovního ruchu, zdravotnictví, vzdělávání i veřejného sektoru.

Vedle sportovních událostí se MAFRA výrazně prosadila také v oblasti kulturních a hudebních akcí. Obchodní i obsahové týmy byly velmi aktivní během letošního Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (KVIFF) i festivalu Beats for Love. Pro klienty připravily kampaně propojující sociální sítě, obsahový marketing i video.

„Velké kulturní a společenské akce dnes představují jedinečnou příležitost pro tvorbu autentického obsahu. Během KVIFF i Beats for Love jsme připravili desítky kreativních výstupů, které klientům umožnily být součástí dění v reálném čase. Právě rychlost, kreativita a schopnost reagovat na aktuální události jsou jedním z důvodů, proč zájem o social media kampaně dlouhodobě roste,“ říká Eliška Herciková, Head of Social Media mediální skupiny MAFRA.

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