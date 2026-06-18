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Společnost KiloMayo vstupuje na trh s brandovým spotem. Systém v něm vystupuje jako nový člen týmu

Šedesátivteřinový brand spot vznikl u příležitosti veřejného otevření platformy KiloMayo pro české gastro podniky. Kreativa i produkce probíhaly interně, bez reklamní agentury. Reklamu režíroval a stříhal Marek Jarkovský.

Česká technologická společnost KiloMayo uvádí při příležitosti svého veřejného vstupu na trh brand spot KiloMayo Arrives First. Šedesátivteřinový spot je prvním výstupem nově vzniklého marketingového oddělení, které od ledna vede Štěpán Klíma jako Marketing Director a kterého od května doplnila Kateřina Loufková jako Marketing Manager.

Klíma do KiloMayo přináší zkušenosti z technologického i kreativního prostředí. V minulosti vedl značku a strategii v Dotykačce, působil ve Storyous, Creative Docku nebo Rockaway a v rámci vlastní kreativní konzultačky Atelier Modul spolupracoval se značkami jako Škoda Auto, Footshop, Lasvit, Alma Prague nebo Pivovar Obora. Loufková přichází z prostředí zahraničních lifestyle, hospitality a specialty coffee značek. V Dánsku působila ve společnostech La Cabra a Pas Normal Studios, kde se věnovala brandu, contentu, e-commerce a influencer marketingu.

KiloMayo svým spotem představuje novou platformu jinak než skrze klasické produktové demo. Nepracuje s výčtem funkcí, ale s jednoduchou metaforou: „KiloMayo dorazí do podniku dřív než jeho majitel a pomáhá plynule řešit vše potřebné ještě předtím, než mohou nastat problémy.”

Základní koncept vychází z pozice, na které KiloMayo staví i svou značku: restaurace nemají málo dat, mají málo času. Spot proto neukazuje systém jako software nebo dashboard, ale jako nového člena týmu. Takového, který je v provozu první, kontroluje příchody, objednávky, zásoby, marže, cash flow i zákaznické benefity a zůstává majiteli za zády ve chvíli, kdy podnik ožívá.

„Chtěli jsme vytvořit jednoduchý obraz toho, co naše značka přináší: KiloMayo je váš člověk. Dorazí do provozu první, má o všem přehled, zkoumá souvislosti, pomáhá vám ušetřit i vydělat. Celkově tak vlastně restauratérům kryje záda,“ říká Štěpán Klíma, Marketing Director KiloMayo.

Děj spotu začíná ráno, kdy majitel podniku ve spěchu odchází z domova a zapomene klíče. Za ním se objevuje personifikované KiloMayo, které napravuje jeho chybu a bere je za něj. Zatímco majitel cestou zastavuje na kávu, KiloMayo ho předjíždí na kole a míří rovnou do podniku. Vstupuje zadním vchodem, prochází zázemí, kontroluje připravenost provozu i týmu na denní servis před přivítáním prvních zákazníků. Když majitel dorazí, podnik už běží v plném proudu.

Ve spotu vystupuje Andrea Sirtori, majitel pražského podniku Sugo. Natáčelo se v Praze, mimo jiné v Laichterově domě, Supernova Bakehouse a v samotném Sugu. Cílem bylo vytvořit prostředí, které vychází z lokálních reálií, ale vizuálně působí evropsky a mezinárodně.

„Spuštění KiloMayo není jen o produktu. Začíná tím i budování značky, která musí být srozumitelná nejen pro majitele podniků, ale i pro týmy v provozu a celou širší gastro scénu. Spot je pro nás první jasné vyjádření toho, jak chceme o KiloMayo mluvit,” doplňuje Kateřina Loufková, Marketing Manager KiloMayo.

Spot měl premiéru 17. června během KiloMayo Opening Night v pražském Kolektoru a následně byl zveřejněn online. Najít ho můžete na novém webu KiloMayo, na YouTube a dalších sociálních sítích. Na šedesátivteřinový spot navážou kratší cutdowny určené primárně pro social media.

Scénář, creative direction i produkce vznikly interně v KiloMayo. Firma tím navazuje na širší launch komunikaci postavenou na claimu „Run your business. We’ve got your back”. Značka chce totiž do budoucna komunikovat KiloMayo méně jako další software a více jako provozního partnera, který restauracím, kavárnám a dalším hospitality podnikům pomáhá zvládat každodenní provoz

Vizitka kampaně:

  • Idea, script, creative direction and production: Štěpán Klíma
  • Režie, střih: Marek Jarkovský
  • Kamera: Kryštof Tichý
  • Asistent kamery: Matěj Kosák
  • Asistent kamery: Jakub Myška
  • Gaffer: Robin Skotnicki
  • Gaffer: Martin Vítek
  • Hudba: Marcell
  • MUA: Denisa Pízová
  • Grafický design: Richard Šverčič
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