Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Skupina Prima spouští nový sportovní kanál Prima sport

Skupina Prima rozšiřuje své televizní portfolio o nový sportovní kanál Prima sport, který zahájí své vysílání 17. srpna 2026. Nová stanice vzniká po dohodě se společností Perinvest Group a naváže na základy úspěšně vybudované sportovní stanice Sporty TV.

Prima sport vzniká po dohodě se společností Perinvest Group, která od roku 2024 úspěšně budovala televizní stanici Sporty TV. Ta během svého působení získala silnou pozici díky vysílání více než třiceti sportovních odvětví a přenosům soutěží, které na českých obrazovkách často chyběly. Nový kanál na tyto základy naváže a rozvine je o výrazně širší programovou nabídku i produkční zázemí skupiny Prima.

„Spuštěním Prima sport otevíráme novou kapitolu sportovního vysílání skupiny Prima. Navazujeme na kvalitní práci týmu Sporty TV, a současně přinášíme ještě širší nabídku přímých přenosů, studiových pořadů i vlastního obsahu. Vstup do segmentu samostatného sportovního vysílání je součástí naší dlouhodobé strategie investovat do kvalitního obsahu a nabízet ho napříč televizním i digitálním prostředím,“ říká generální ředitel skupiny Prima Lukáš Kubát.

„Růst Sporty TV předčil naše očekávání a potvrdilo se, že cesta, kterou jsme zvolili, byla správná. Využití moderních technologií nám umožnilo posunout hranice sportovního vysílání a dát prostor i disciplínám, které by se v tradičním televizním modelu jen obtížně dostávaly na obrazovky. Posunutí tohoto projektu do skupiny Prima je logickým krokem, který vytvoří prostor pro další rozvoj sportovního vysílání,“ uvádí Tomáš Petera, majitel Perinvest Group.

Prima sport odstartuje vysílání 17. srpna 2026 a je důležitým krokem dlouhodobé strategie skupiny Prima posilovat nabídku prémiového sportovního obsahu napříč televizním i digitálním prostředím.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-26
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-26
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

U017794
Média a trh
Konec newsroomů
ČT stávka
Média a trh
ČT a ČRo zalehly na matrace
Jan Faflík, CEO
Komunita a lidé
Faflík: Agentury by měly najít nové kouzlo, jinak nepřežijí

MAM Exkluzivně v časopise

PR Guru Mark Borkowksi
Komunita a lidé
Pozornost si musíte zasloužit. Publikum chce žasnout
Michal Pastier
Komunita a lidé
Čím širší rozhled, tím lepší marketér
Adéla Vašíčková - Publicis Groupe
Komunita a lidé
Influencer není formát, který zapnete na čtvrtek dopoledne
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MAM Souboj spotů červen
Akce a soutěže
Červnový MAM Souboj spotů se hlásí s kláním šesti premiérových reklam. Vyberte nejlepší
releases-motto
Zadavatelé a značky
L’Oreál si jako mediální agenturu vybral Publicis CEE
Dm vedení
Komunita a lidé
Společnost dm oznamuje personální změny s účinností od 1. července 2026
Commlab
Komunita a lidé
Mindsquared kupuje komunikační agenturu Commlab
MAM Souboj spotů červen
Akce a soutěže
Červnový MAM Souboj spotů se hlásí s kláním šesti premiérových reklam. Vyberte nejlepší
releases-motto
Zadavatelé a značky
L’Oreál si jako mediální agenturu vybral Publicis CEE
Dm vedení
Komunita a lidé
Společnost dm oznamuje personální změny s účinností od 1. července 2026
Commlab
Komunita a lidé
Mindsquared kupuje komunikační agenturu Commlab
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ