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Forendors za pět let vyplatil tvůrcům přes 200 milionů korun, nově sází na offline akce

Česká platforma Forendors propojující tvůrce digitálního obsahu a jejich publikum si připomíná pět let od svého spuštění. Od nápadu z období covidové karantény se dostala mezi respektované české digitální projekty. V nejbližší budoucnosti plánuje co nejvíc podporovat offline aktivity jednotlivých komunit.

Ve středu 14. července 2021 spustili spoluzakladatelé platformy Denisa Hrubešová a David Slačálek testovací fázi. Naplno běželo Forendors ještě pod názvem Pickey od září.

„Tehdy nás od toho spusta lidí zrazovala. Slýchali jsme, že něco takového nikdy nemůže fungovat. Ale my jsme si byli jistí, že péče, díky které můžeme platformu otevřít i pro české publikum bez bariéry jazyka i převodu měn, má své místo. Teď už si můžu dovolit říct, že těch pět let nám dalo za pravdu a stálo za to do tohohle nápadu investovat spoustu času, peněz a energie,” říká Denisa Hrubešová.

Forendors má dnes přes 1700 tvůrců, kteří na platformě publikují podcasty, videa, články, newslettery a další digitální obsah. Těm platforma za pět let fungování vyplatila už přes 200 milionů korun, z toho 85 milionů korun jen za minulý rok. Za letošek by se tato částka měla přehoupnout přes sto milionů.

„S tím, jak Forendors roste, se postupně rozšiřuje i náš tým. Začínali jsme ve dvou – kdybych dnes pozvala na večeři všechny, kteří s námi pravidelně spolupracují, potřebovala bych stůl pro třicet lidí,” pokračuje Hrubešová.

„Hodně se zaměřujeme taky na umělou inteligenci a vibecoding, ale nedovedu si představit, že by zákaznickou péči nebo komunikaci s tvůrci nedělal člověk. Chceme držet krok s moderními trendy, ale zároveň zůstat i v digitálním prostředí lidští,“ dodává.

Přestože je Forendors hlavně digitální platforma, čím dál víc se zaměřuje na offline svět. Jejím posláním je totiž vytváření takových podmínek, aby tvůrci mohli budovat vlastní komunity. Například na nedávné setkání podcastu Kecy & Politika dorazilo přes pět tisíc fanoušků.

A tak na začátku července Forendors spustilo funkci Události, která tvůrcům digitálního obsahu umožňuje jednoduše prodávat vstupenky na své živé akce a vystoupení. „Do offline aktivit budeme šlapat ještě víc. V tuto chvíli je to náš největší focus, což zní možná zvláště, když jsme platforma pro on-line motenizaci. Ale budování komunit je pro nás v tuhle chvíli zásadní, lidi baví se potkávat živě. Zdaleka nejde jen o příklady Kecy & Politika nebo nejnověji 7 pádů Honzy Dědka, který na Forendors taky publikuje a který své rozhovory natáčí před živým publikem v divadle,” vysvětluje Hrubešová.

Kromě Denisy Hrubešové a Davida Slačálka stojí za Forendors dva instestoři. Petr Bureš a technologická společnost Quanti vstoupili do platformy brzy po jejím vzniku.

Forendors je ryze česká platforma pro snadnou monetizaci obsahu propojující tvůrce a jejich publikum. Umožňuje zpoplatnit a konzumovat podcasty, videa, články, newslettery a další typy obsahu. Díky Forendors je pro tvůrce snadné budovat svou značku a komunitu, být v kontaktu se svými fanoušky a získávat od nich zpětnou vazbu.

Kromě toho Forendors provozuje dvě podcastová studia, ve kterých nabízí kompletní servis od natočení obsahu po jeho postprodukci.

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