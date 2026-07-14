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Economia zakončila loňský rok s provozním ziskem 34,9 milionů Kč. Jde o nejlepší výsledek za posledních 13 let

Economia ve třetím roce transformace zvýšila výnosy na 478,4 milionu korun z loňských 467,6 milionu. EBITDA meziročně téměř zdvojnásobila, a to i přes pokračující nepříznivé podmínky na mediálním trhu.

Výnosy z placeného obsahu vzrostly na 114,8 milionu Kč (meziročně o 3,4 milionu Kč). U Hospodářských novin převážil nárůst digitálních předplatitelů a vyšší průměrná cena nad poklesem prodejů tištěných novin. Výnosy z digitální inzerce dosáhly 217,2 milionu Kč. Růst táhl hlavně programatický prodej reklamy a display reklama, u kterých se pozitivně projevilo spuštění nové verze portálu Centrum.cz. Výpadek tištěné inzerce kompenzovaly úspěšné inzertní speciály a eventy.

„Celkové výnosy dosáhly 478,4 milionu Kč, což představuje meziroční nárůst o 10,8 milionu. Transformace znamenala investice do infrastruktury, které ještě letos spolknout desítky milionů Kč. Přesto se nám povedlo v loňském roce snížit náklady o 2,2 milionu na 443,5 milionu Kč. Ovšem pro nás je naprosto klíčové, že se povedlo zvyšovat výnosy. Letos plánujeme další navýšení,“ říká Lenka Černá, generální ředitelka Economie.

Z hlediska produktové výkonnosti udělala největší skok rodina Hospodářských novin, jejíž EBITDA dosáhla 7,8 milionu Kč. Naopak Aktuálně vykázalo provozní ztrátu 7,9 milionu. „Výsledek Hospodářských novin je mimořádnou vizitkou týmu šéfredaktora, Jaroslava Maška. Povedlo se jim rozběhnout hned několik projektů, které budou stále lepší i v následujících letech. Aktuálně je ve složitější situaci, postupně budeme monetizovat vybrané části jednoho z největších zpravodajských webů českého internetu,“ dodává Černá.

Ve výsledcích se zásadně promítla také restrukturalizace portálu Centrum.cz. Z pohledu likvidity zakončila Economia rok 2025 s konečným zůstatkem hotovosti ve výši 40,6 milionu korun a po celý rok nemusela čerpat sjednaný kontokorentní úvěr.

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