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Za půl roku vláda zaútočila na média celkem třináctkrát. Vede Babiš a Rajchl

© Twitter Andreje Babiše

Od jmenování české vlády prezidentem v prosinci 2025 zaznamenala organizace Reportéři bez hranic (RSF) 13 politických útoků na média, z nichž šest spáchal premiér Andrej Babiš. RSF toto obtěžování odsoudili a vyzývají premiéra a další představitele vládní většiny, aby své výroky o médiích udržovali v mezích legitimní kritiky.

„Seznam Zprávy jsou nejprolhanější médium, stejně jak Novinky a Právo. Nevěřte jim nic, ani pozdrav,“ uvedl minulý týden v neděli premiér Andrej Babiš ve svém videu na sociální síti X. Podle organizace RSF Babiš mezi 9. prosincem 2025, kdy se ujal vlády, a 8. červnem 2026 na novináře slovně zaútočil celkem šestkrát, přičemž se zaměřil zejména na Seznam, největšího online vydavatele v zemi, který pravidelně publikuje investigativní reportáže o pochybeních jeho vlády a o jeho vlastním střetu zájmů vyplývajícím z jeho předchozí kariéry v agropodnikání financovaném EU.

Od nástupu nové vlády na konci loňského roku čelili čeští novináři a média celkem 13 politickým útokům. Na rozdíl od předchozích let, kdy RSF odsuzovali tlak na tisk ze strany současných opozičních stran, byly útoky v uplynulých šesti měsících páchány výlučně vládní koalicí.

„Politické útoky proti soukromým i veřejnoprávním médiím se staly jedním z charakteristických rysů premiérování Andreje Babiše. Vystavují novináře tlaku, kyberšikaně a podněcují autocenzuru, což v konečném důsledku podkopává kontrolní funkci žurnalistiky. Kromě práva novinářů informovat je ohroženo i právo občanů být informováni. Tuto urážlivou rétoriku důrazně odsuzujeme a vyzýváme vládní strany, aby svá prohlášení o médiích udržovaly v mezích legitimní kritiky,“ říká Pavol Szalai, ředitel pražské kanceláře RSF.

Ohrožení bezpečnosti novinářů a nezávislosti médií

Babiš sice pravidelně vyzdvihuje šéfredaktora Seznam Zpráv Roberta Čásenského, na což novinář reagoval pozvánkou na osobní či veřejné střetnutí, útočí ale i na další přední české novináře. Na přelomu května a června například obvinil členy představenstva Českého výboru Mezinárodního tiskového institutu z manipulace, protože se podepsali pod prohlášení odsuzující právě jeho útoky na novináře.

Babiš ale není jediným představitelem současné vládnoucí koalice, který na novináře útočí. Poslanec Jindřich Rajchl (SPD/PRO) je s čtyřmi případy za posledních šest měsíců druhým nejčastějším útočníkem. Novinářka z investigativního webového portálu PastVina Zuzana Černá podle RSF na Rajchla podala trestní oznámení poté, co jím byla urážena a následně jí na Facebooku Rajchlovi příznivci vyhrožovali smrtí.

Rajchl organizaci RSF sdělil, že jeho urážlivá rétorika vůči novinářům ve skutečnosti „nejsou útoky, ale spíše kritika, která je zcela věcná a je vždy vyvolána výhradně nenávistnými nebo lživými články o něm“. Poslanec uvádí, že musel rovněž podat stížnosti kvůli výhrůžkám smrtí v návaznosti na nepříznivé mediální zpravodajství. Citoval dva novinové komentáře, které ho obviňují z toho, že je spojencem ruské vlády, a popřel, že by se jednalo o „věcnou kritiku“.

RSF připomínají i Rajchlovo vyjádření na účet veřejnoprávních médií. V dubnu poslanec například slíbil, že „Českou televizi přivede k poslušnosti“, protože jde o „čistou propagandu“. Podle RSF tvrzení, které není podloženo žádnými důkazy, odhaluje některé z motivů, které stojí za plánem vládní koalice na reformu financování veřejnoprávních médií, jenž je v rozporu s českou i evropskou legislativou týkající se nezávislosti veřejnoprávních médií. Schválení nejnovější verze tohoto plánu Babišovou vládou je naplánováno na pondělí 15. června.

Poznámka: Seznam je dárcem RSF a spolupracuje s touto nevládní organizací v rámci Journalism Trust Initiative.

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