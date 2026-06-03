Netflix spouští speciální sekci pro milovníky knih a jejich filmových adaptací

Co číst dál? A na co se podívat? Netflix přichází s novou speciální kategorií „Podívejte se na adaptace svých oblíbených knih“, která má pomoct fanouškům knih objevovat filmy a seriály přesně podle jejich čtenářského vkusu.
Romantické příběhy, napínavé thrillery, historické ságy nebo fantasy světy. Netflix nově propojuje svět knih a obrazovek na jednom místě. Nová sekce inspirovaná komunitou vášnivých čtenářů a oblibou knižních adaptací nabídne podle platformy divákům zábavný a jednoduchý způsob, jak objevit další příběhy, které si zamilují. Nejdřív na stránkách knih a potom na obrazovce.
Netflix vytvořil speciální prostor inspirovaný komunitou vášnivých čtenářů a fanoušků knižních adaptací, kde si má každý najít svůj styl příběhů. Kategorie bude rozdělena podle devíti typů čtenářů:
- Milujete výrazné a nezapomenutelné postavy
- Fascinuje vás budování světů a civilizací
- Zbožňujete nečekané dějové zvraty
- Ujíždíte na romantických příbězích
- Baví vás příběhy ze života
- Milujete historii a dobové drama
- Hledáte dobrodružství pro všechny generace
- Jste fanoušci mangy a komiksů
- Nebo vás baví webové příběhy a online fandom kultura
„Fanoušci po celém světě dávají dlouhodobě najevo obrovskou vášeň pro knižní adaptace na Netflixu. Chtěli jsme proto vytvořit místo, kde budou moci jednoduše objevovat své oblíbené příběhy a nacházet nové tituly, které si zamilují. ‚Podívejte se na adaptace svých oblíbených knih‘ propojuje svět knih a zábavy do jednoho zábavného a pohlcujícího prostoru, který pomáhá divákům najít obsah přesně podle jejich osobního vkusu a čtenářského stylu,“ říká Mansi Patel, Senior Director of Product Merchandising ve společnosti Netflix.
Nová sekce bude dostupná globálně od 2. června přímo z homepage Netflixu, přes vyhledávání i na adrese netflix.com/books.