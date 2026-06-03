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Netflix spouští speciální sekci pro milovníky knih a jejich filmových adaptací

Co číst dál? A na co se podívat? Netflix přichází s novou speciální kategorií „Podívejte se na adaptace svých oblíbených knih“, která má pomoct fanouškům knih objevovat filmy a seriály přesně podle jejich čtenářského vkusu.

Romantické příběhy, napínavé thrillery, historické ságy nebo fantasy světy. Netflix nově propojuje svět knih a obrazovek na jednom místě. Nová sekce inspirovaná komunitou vášnivých čtenářů a oblibou knižních adaptací nabídne podle platformy divákům zábavný a jednoduchý způsob, jak objevit další příběhy, které si zamilují. Nejdřív na stránkách knih a potom na obrazovce.

Netflix vytvořil speciální prostor inspirovaný komunitou vášnivých čtenářů a fanoušků knižních adaptací, kde si má každý najít svůj styl příběhů. Kategorie bude rozdělena podle devíti typů čtenářů:

  • Milujete výrazné a nezapomenutelné postavy
  • Fascinuje vás budování světů a civilizací
  • Zbožňujete nečekané dějové zvraty
  • Ujíždíte na romantických příbězích
  • Baví vás příběhy ze života
  • Milujete historii a dobové drama
  • Hledáte dobrodružství pro všechny generace
  • Jste fanoušci mangy a komiksů
  • Nebo vás baví webové příběhy a online fandom kultura

„Fanoušci po celém světě dávají dlouhodobě najevo obrovskou vášeň pro knižní adaptace na Netflixu. Chtěli jsme proto vytvořit místo, kde budou moci jednoduše objevovat své oblíbené příběhy a nacházet nové tituly, které si zamilují. ‚Podívejte se na adaptace svých oblíbených knih‘ propojuje svět knih a zábavy do jednoho zábavného a pohlcujícího prostoru, který pomáhá divákům najít obsah přesně podle jejich osobního vkusu a čtenářského stylu,“ říká Mansi Patel, Senior Director of Product Merchandising ve společnosti Netflix.

Nová sekce bude dostupná globálně od 2. června přímo z homepage Netflixu, přes vyhledávání i na adrese netflix.com/books.

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